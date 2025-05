Na ženy pripadajú už dve tretiny nákupov nábytku na splátky

Zdroj: Getty Images

Nakupovanie nábytku prešlo za posledné roky zásadnými zmenami. Kým pred 15 rokmi nakupovali nábytok na splátky ženy a muži v pomere približne pol na pol, v súčasnej dobe je to už inak. Za vlaňajšok, ako aj počas tohto roka už dominujú ženy, ktoré realizujú až dve tretiny z počtu nákupov. Na mužov tak už ostáva len tretina. Vyplýva to z dát spoločnosti Home Credit, ktoré odhaľujú medziročné porovnania a aktuálne trendy v nákupoch ľudí v sieti predajní Sconto Nábytok.

Podľa analýzy rokmi rástla priemerná výška jedného nákupu nábytku na splátky. V roku 2011 to bolo v priemere 618 eur, v roku 2016 až 774 eur, v roku 2021 suma 1274 eur, v tomto roku je to už 1385 eur. V Česku je to v súčasnosti v prepočte suma 1252 eur. Najčastejšie ľudia kupujú sedacie súpravy, postele a tiež skrine. Priemerný vek kupujúcich je 42 rokov.

„Kým v roku 2011 bol pomer nakupujúcich mužov a žien v pomere 49 vs. 51 %, vlani už na zákazníčky pripadalo viac ako 63 % nákupov a tento rok je to už dokonca skoro 68 %, pričom na zákazníkov mužského pohlavia zostalo len 32 %,“ spresnil Marek Tomčík, obchodný riaditeľ Home Credit. V susednej Českej republike v roku 2025 na ženy pripadá už 70 % nákupov nábytku na splátky a na mužov len zostávajúcich 30 %.„Na Slovensku pri porovnaní rokov 2011 a 2025 sledujeme nárast až o úctyhodných 124 %. Samozrejme, je to spôsobené sčasti aj tým, že v prípade akéhokoľvek tovaru za tie roky išli ceny nahor, no ľudia aj viac zarábajú a môžu si tak dovoliť kupovať aj drahší sortiment,“ dodal Tomčík.

Najčastejšia výška jedného nákupu je od 500 do 600 eur

Najčastejšia výška jedného nákupu je v rozmedzí od 500 do 600 eur. Z dostupných dát tiež vyplýva, že mierne narástol i priemerný vek kupujúcich. V roku 2010 to bolo 40 rokov, v súčasnosti je to už 42 rokov. V Českej republike je to 41 rokov. Spoločnosť Home Credit bola založená v roku 1997. V SR poskytla vlani Home Credit Slovakia úvery v celkovej výške 329,3 milióna eur.