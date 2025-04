Na turistov striehnu rôzne riziká: Dôležité je aj cestovné poistenie

Foto: freepik.com/freepik

Sezóna dovoleniek sa blíži, na turistov však okrem oddychu čakajú aj rôzne riziká, napríklad v podobe možných prírodných katastrof alebo ozbrojených konfliktov v cieľových krajinách. V tejto súvislosti je pre cestovateľ nevyhnutné poistenie, pripomína Universal maklérsky dom.

Okrem zdravotného je dôležité aj cestovné poistenie. Jeho účelom je kryť aj prípady, kedy v dovolenkovej destinácii dôjde k nepredvídavým okolnostiam a turista sa musí predčasne vrátiť domov.„Niektoré komerčné poisťovne pre tieto prípady ponúkajú poistenie predčasného návratu, prípadne storna cesty, ktoré kryjú a hradia náklady spojené s návratom na Slovensko,“ priblížila garantka pre likvidáciu poistných udalostí spoločnosti Paulína Sihlovcová. Dôvody pritom môžu byť rôzne, napríklad vážna choroba, úmrtie blízkej osoby, poškodenie majetku poisteného v mieste trvalého pobytu, predvolanie k súdu, či živelná pohroma v destinácii, kam poistený odcestoval.

Ešte pred odchodom na dovolenku je podľa odborníčky dôležité preveriť si bezpečnostnú situáciu v danej krajine, aby poisťovňa vôbec plnenie poskytla. Najlepšie na stránke ministerstva zahraničných vecí, ktoré zverejňuje, či sa odporúča do danej destinácie cestovať. „V prípade, ak je vydané odporúčanie do danej krajiny necestovať, klient krytý nie je, nakoľko takéto vycestovanie má väčšina komerčných poisťovní vo výlukách, teda sa na tieto prípady poistenie nevzťahuje,“ podčiarkla Sihlovcová.Cestovné poistenie má pomôcť v prípadoch, kedy by bolo potrebné v cudzine z dôvodu náhle zhoršenej bezpečnostnej situácie alebo krachu cestovnej kancelárie uhradiť náhradné ubytovanie či cestu späť do vlasti. Ide o prípady, kedy dôjde k živelnej pohrome, prípadne vojenským a iným nepokojom až po príchode do destinácie.

Foto: freepik.com/freepik

„V takomto prípade odporúčam kontaktovať asistenčnú služby danej poisťovne, v ktorej má klient uzavreté poistenie a odkonzultovať s nimi ďalší postup, keďže postupy poisťovní sa v takýchto prípadoch môžu líšiť,“ vysvetlila odborníčka. Odporúča mať pri sebe aj kontakt na slovenský zastupiteľský úrad najbližší k danej destinácii.Zároveň upozornila, že poisťovne vyplatia poistné plnenie až po príchode domov a doložení potvrdení o vzniknutých nákladoch. Preto by mal cestovateľ pri plánovaní dovolenky myslieť aj na rezervu. „Tá by mala dosahovať až 100 % nákladov na dovolenku. Možno sa to zdá neprimerané, no ide o náklady na cestu, ako aj ubytovanie počas dovolenky pre prípad vzniku spomínaných neočakávaných škodových udalostí,“ doplnila Sihlovcová.