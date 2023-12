Na prelome rokov bude zvoľňovanie dynamiky rastu inflácie pokračovať

Ilustračné foto. Zdroj: Getty Images

Inflácia má svoj vrchol už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj na prelome rokov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o spotrebiteľských cenách v novembri 2023, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude najmä v úvode (prvom štvrťroku) roka stále podporovať vysoká porovnávacia základňa z prechádzajúceho roka. Ruku k dielu najskôr pridá aj utlmený domáci spotrebný dopyt či predĺžené dotácie na ceny energií pre domácnosti,“ priblížil.

Naopak, zvoľňovanie inflácie by podľa neho naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, alebo vyššie spotrebné dane a niektoré poplatky, či už v réžii štátu alebo samospráv. „V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 10,6 % až 10,7 %, keď by v decembri mala klesnúť už pod 6 %. Budúci rok by sa potom mala hýbať na úrovni okolo 3 až 4 %,“ dodal Koršňák.

Pokles inflácie

„Očakávame, že tempo poklesu inflácie sa pred koncom roka zmierni a v decembri uvidíme infláciu na úrovni okolo 6 %. Za celý rok 2023 by tak mohla inflácia v národnej metodike dosiahnuť v priemere úroveň 10,7 %,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.

Po vyhlásení zo strany vlády o úplnom zastropovaní cien energií pre domácnosti v budúcom roku je podľa Kočiša situácia okolo budúcoročnej úrovne rastu cien trochu jasnejšia. „Aj vďaka tomuto drahému plošnému opatreniu možno očakávať, že inflácia v budúcom roku 2024 klesne v priemere k úrovni okolo 4 %. Cieľovú hodnotu na úrovni 2 % tak zatiaľ na Slovensku pravdepodobne ešte neuvidíme,“ upozornil.

„Presnejší odhad bude možné urobiť po finálnom schválení nového rozpočtu. Odolný trh práce, reálne rastúce mzdy a oživená spotreba domácností budú na rast cien tovarov a služieb tlačiť. V ekonomike teda stále ostanú evidentné jadrové inflačné tlaky, ktoré poháňajú zvýšené náklady firiem, nízka miera nezamestnanosti a silný rast nominálnych miezd. Napriek tomu, ako ukazujú údaje, dezinflačné trendy na Slovensku pokračujú,“ poznamenal Kočiš.

Spotrebiteľské ceny boli o 6,2 percenta vyššie

„Očakávame, že aj v decembri 2023 budeme svedkami buď stagnácie alebo ďalšieho, miernejšieho spomaľovania tempa zdražovania v krajine, blízko 6 %. Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme na úrovni 10,7 %. V budúcom roku 2024 by už priemerná inflácia mala byť na podstatne nižších úrovniach. Ak by sme vychádzali z aktuálnych informácií, napr. aj o avizovanom vývoji cien energií pre domácnosti, tak odhad budúcoročného rastu cien tovarov a služieb by mohol byť okolo 3 %,“ uzavrela Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že medziročná inflácia deviaty mesiac pokračovala v spomaľovaní svojho tempa, spotrebiteľské ceny boli v novembri o 6,2 % vyššie ako pred rokom. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli o 0,2 %.