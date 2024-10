Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 je určený: Pozrite, na čo pôjdu financie

Foto: TASR

Na podporu cestovného ruchu pôjde v budúcom roku 69,7 milióna eur. Rozpočet počíta s vytvorením Fondu na podporu cestovného ruchu vo výške 20 miliónov eur i s dotáciami v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu vo výške 10 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027, ktorý na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) predložilo Ministerstvo financií SR.

„V cestovnom ruchu je cieľom zlepšiť súčasný stav cestovného ruchu, zaviesť systematický prístup jeho financovania a riadenia a zvyšovať počet prenocovaní domácich, ideálne aj zahraničných turistov, vďaka ktorým sa vytvára imidž krajiny v zahraničí,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. Merateľným ukazovateľom v tejto oblasti je počet prenocovaní zahraničných turistov na Slovensku, ktorých vlani bolo 4,9 milióna. „V porovnaní s priemerom vybraných krajín EÚ aj priemerom V3 sú verejné zdroje vynakladané na podporu cestovného ruchu nižšie. Vytvorenie Ministerstva cestovného ruchu a športu a tiež vytvorenie Fondu na podporu cestovného ruchu (20 mil. eur ročne), by mali priblížiť výdavky k úrovniam priemeru,“ píše sa v návrhu rozpočtu.

V rozpočte sa počíta aj so sumou 10 miliónov eur v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu. Táto nová právna úprava rozširuje možnosť poskytnutia dotácie prostredníctvom existujúceho nástroja financovania cestovného ruchu. Zahrnutá tu je aj podpora príjazdového cestovného ruchu, kde sa počíta napríklad so zavádzaním nových leteckých liniek či podporou a rozvojom inteligentného riadenia cestovného ruchu v regiónoch.

Pre rozpočtovú organizáciu Slovakia Travel je v rozpočte naplánovaných vyše 19 miliónov eur. V oblasti cestovného ruchu sa počíta aj s výdavkami vo výške takmer 9,7 milióna eur na Svetovú výstavu EXPO 2025 v Osake. Celkové výdavky Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR na rok 2025 sú naplánované v sume takmer 240 miliónov eur. Z toho do oblasti športu by malo ísť vyše 157 miliónov eur, do cestovného ruchu 69,7 milióna eur.

Výška verejných investícií by mala medziročne vzrásť o takmer 19 %

Výška verejných investícií by mala v roku 2025 v porovnaní s aktuálnym rokom vzrásť o takmer 19 % a dosiahnuť tak úroveň 3,717 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR predložilo Ministerstvo financií SR. Zo štátneho rozpočtu by malo pritom plynúť 2,034 miliardy eur a zvyšných 1,683 miliardy eur by malo byť zabezpečených z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti.

Najviac finančných prostriedkov by malo ísť do Ministerstva dopravy SR, ktoré by malo dostať 1,3 miliardy eur. S vyčlenenou výškou financií v hodnote 1,017 miliardy eur nasleduje Ministerstvo obrany SR a s 333 miliónmi eur Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvu hospodárstva SR pripadá 156 miliónov eur a Ministerstvu vnútra 82 miliónov eur.

Výdavky na informatizáciu sa znížia na 550 miliónov eur

Výdavky na informatizáciu zo štátneho rozpočtu by sa mali v budúcom roku znížiť na asi 550 miliónov eur z tohtoročných 587 miliónov eur. Výdavky na informatizáciu v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR majú dosiahnuť 236 miliónov eur. Obsahujú aj financovanie z plánu obnovy. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie tripartity predkladá Ministerstvo financií (MF) SR.

„Na rozpočtovanie IT výdavkov je vytvorený samostatný medzirezortný program 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Na nasledujúci rok sú plánované celkové výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu na prevádzku a investície pre všetkých účastníkov zaradených do medzirezortného programu v sume 550 miliónov eur,“ uviedol predkladateľ. Ústredným orgánom štátnej správy pre centrálne riadenie informatizácie je MIRRI SR, ktoré rozhoduje o využívaní verejných prostriedkov a koordinuje plnenie úloh. Výdavky na informatizáciu v rámci rezortu by sa mali v budúcom roku znížiť na asi 236 miliónov eur z tohtoročných asi 274 miliónov eur. Obsahujú zdroje zo štátneho rozpočtu, ako aj z plánu obnovy.

V súvislosti s implementáciou plánu obnovy sú rozpočtované prostriedky v sume 168 miliónov eur. Predkladateľ vysvetlil, že sú určené na budovanie „Digitálneho Slovenska,“ napríklad prostredníctvom cezhraničných európskych projektov vedúcich k digitálnej ekonomike. Prostriedky z plánu obnovy majú byť použité aj na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií, ako aj skvalitnenie kybernetickej informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, zlepšovanie služieb pre občanov a digitálnych zručností občanov.

Prostriedky na informačné systémy v správe samotného úradu sú rozpočtované v budúcom roku v sume 13,3 milióna eur. Predkladateľ vysvetlil, že sú určené najmä na prevádzku a rozvoj Informačného monitorovacieho systému v súvislosti s čerpaním prostriedkov EÚ na programové obdobie 2021 až 2027. Na informačné systémy v správe príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ako aj prostriedky na jej činnosť sú plánované v sume 55,6 milióna eur.

Na sociálnu oblasť pôjde z MPSVR na budúci rok 4,83 miliardy eur

Výdavky na sociálnu oblasť z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) dosiahnu na budúci rok 4,83 miliardy eur, čo je medziročný nárast oproti rozpočtu minulého roka o viac ako sedem percent. Najviac financií pôjde na podporu rodín, zdravotne znevýhodnených ľudí a dôchodcov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý na rokovanie tripartity predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Celkové výdavky oblasti vrátane výdavkov Sociálnej poisťovne a ďalších sa na rok 2025 rozpočtujú v sume 19,6 miliardy eur, čo predstavuje 14 % hrubého domáceho produktu a 29,5 % výdavkov rozpočtu verejnej správy. „Relatívne vysoký podiel výdavkov je určený na kompenzácie spojené s chorobou, invaliditou a ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Na druhej strane, podiel výdavkov na nezamestnanosť, bývanie a sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi dosahuje štvrtinu priemeru EÚ,“ uviedol v návrhu rozpočtu rezort financií.

Doplnil, že MPSVR by malo vyplatiť na budúci rok plnohodnotné 13. dôchodky v sume 912 miliónov eur. Na poskytovanie sociálnej služby v domovoch dôchodcov pôjde 24,5 milióna eur, pre poberateľov na opatrovanie ŤZP je vyčlenených 205 miliónov eur. Na pomoc v hmotnej núdzi rozpočet ráta so sumou 179 miliónov eur. „Z uvedených zdrojov sa budú financovať najmä dávky v hmotnej núdzi, príspevky v hmotnej núdzi (ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie) v objeme 158 miliónov eur pri medziročnom náraste z dôvodu valorizácie výšky dávok o 10,7 milióna eur, to jest 7,28 %,“ spresnil rezort financií.

Medzi ďalšími položkami je napríklad prídavok na dieťa, ktorý by mal byť vo výške 830 miliónov eur pri predpokladanom počte približne 1,13 milióna nezaopatrených detí. V prípade rodičovského príspevku rozpočet na budúci rok ráta so sumou 782 miliónov eur pre 139.000 jeho poberateľov. Na invalidné a starobné dôchodkové poistenie či poistné do Rezervného fondu solidarity by mal štát prispieť celkovo 545 miliónov eur. Na podporu sociálnych služieb pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii by malo smerovať 263 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast výdavkov o viac ako 24 miliónov eur. Výdavky na dávku v nezamestnanosti predpokladá rezort financií vo výške 303 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 31,4 milióna eur.

„Nemocenské dávky medziročne rastú o 21,7 milióna eur najmä z dôvodu zvyšujúcej sa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Celkovo sa odhaduje, že bude na nemocenských dávkach vyplatených 706 miliónov eur. Pokles zaznamenávajú výdavky na dávku materské, ktorá je ovplyvnená pokračujúcim poklesom pôrodov a uvažuje sa s celkovou sumou materského vo výške 379 miliónov eur s medziročným poklesom o 18,8 milióna eur. Výdavky na dávku tehotenské sa v roku 2025 predpokladajú v sume 49,2 milióna eur, medziročne klesajú o 2,88 milióna eur,“ uzavrelo MF.