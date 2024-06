Na nekalé praktiky na pracovisku by upozornilo 62 percent Slovákov

Ilustračná foto: unsplash.com/Alex Kotliarskyi

Na nezákonné konanie na pracovisku by upozornilo 62 % Slovákov. Ľudí motivuje možnosť oznámiť nezákonnú činnosť anonymne i to, že sú chránení pred výpoveďou či inými postihmi v práci. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vykonala agentúra Focus pre Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). V pondelok o tom informovala Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO.

Väčšina Slovákov by podľa prieskumu oznámila porušovanie zákonov svojmu zamestnávateľovi (43 %) alebo ÚOO (42 %). Ochota obrátiť sa na úrad pritom od roku 2021 stúpla o deväť percentuálnych bodov (p. b.). Oznamovatelia by sa v prípade zistenia nelegálnej činnosti obrátili aj na mimovládne organizácie (34 %) či na políciu (32 %). Nekalé praktiky v zamestnaní by bolo podľa prieskumu ochotných oznámiť médiám 21 % opýtaných, na prokuratúru by sa obrátilo 20 % respondentov.

„Teší ma, že ochota ľudí oznamovať nezákonnú činnosť, s ktorou sa stretli vo svojom zamestnaní, neklesá. A ešte viac, že si úrad v prvých rokoch svojho fungovania získal dôveru občanov natoľko, že je naň ochotných sa obrátiť čoraz viac ľudí,“ uviedla predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová s tým, že o tom svedčia nielen dáta z prieskumu, ale aj štatistiky úradu.

Až 63 % respondentov uviedlo, že by pozitívne vnímali kolegu, ktorý by oznámil korupčné správanie či podvody na pracovisku. Zároveň 77 % respondentov si myslí, že by mal takýchto oznamovateľov štát chrániť.

Vlani úrad konal v 211 prípadoch, ktoré boli v jeho kompetencii

Vlani sa na ÚOO obrátilo spolu 533 ľudí, pričom úrad konal v 211 prípadoch, ktoré boli v jeho kompetencii. Išlo o oznámenia o nezákonnej činnosti, agendu ochrany oznamovateľov, právne poradenstvo, kontrolnú činnosť či súdne konania.

Úrad v minulom roku riešil 71 prípadov oznamovateľov nezákonnej činnosti a zaevidoval 21 prípadov odvetných opatrení zo strany zamestnávateľa. Podľa ÚOO boli oznamovatelia väčšinou vystavení nátlaku, zastrašovaniu či obťažovaniu, ale aj pozastaveniu výkonu činnosti, výpovedi či diskriminácii. Status chráneného oznamovateľa dostalo v roku 2023 57 oznamovateľov. Úrad v minulom roku dostal aj 26 žiadostí o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu.

Prieskum pre ÚOO vykonala agentúra Focus na vzorke 1025 respondentov.