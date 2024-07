Na dovolenku v zahraničí je vhodné poistiť si aj technickú pomoc

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Mnohí Slováci cestujú na dovolenku do zahraničia autom. Povinné zmluvné poistenie (PZP) ani havarijné poistenie im však pri nečakaných udalostiach nemusia pomôcť tak, ako si predstavujú. Na dovolenku mimo Slovenska je ideálna kombinácia cestovného poistenia s poistením technickej pomoci v zahraničí, upozornil riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Jaroslav Krajňák.

„Na preplnených letných cestách sa môže prihodiť čokoľvek. Riziká sú rôzne aj v závislosti od destinácie a plánovanej trasy. Dovolenkárom, ktorí do cudziny vyrážajú autom, k cestovnému poisteniu rozhodne odporúčam pripoistiť aj technickú pomoc v zahraničí. Dokáže im finančne pomôcť pri množstve neočakávaných situácií, či už dôjde k poškodeniu pneumatík, technickej poruche auta, nehode alebo krádeži vozidla,“ priblížil odborník. Získajú tak napríklad pomoc pri defekte či vybitej batérii, doplnenie paliva, opravu vozidla, odtiahnutie do servisu, v prípade potreby aj náhradné ubytovanie, náhradné vozidlo, prípadne prevoz auta alebo posádky domov.

Cestovné poistenie vrátane technickej pomoci na 10 dní v rámci Európy vyjde 4-člennú rodinu od 55 do 80 eur v závislosti od poisťovne, vyčíslil Krajňák. Ponuky poisťovní sa líšia cenovo, rozsahom poistného krytia, výškou poistných limitov aj spoluúčasťou, ktorú pri škodovej udalosti hradí klient.Čo sa týka havarijného poistenia, klienti ho väčšinou majú dojednané s územnou platnosťou pre celú Európu. Pred cestou do zahraničia by si však mali skontrolovať nielen jeho platnosť, ale aj šírku krytia, nastavené poistné limity a rozsah asistenčných služieb.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/katyveldhorst

„Niektoré poisťovne v rámci havarijného poistenia napríklad odťah vozidla limitujú sumou či dĺžkou trasy. Predstavte si, že by sa vaše auto v Chorvátsku či Taliansku nedalo opraviť a museli by vám ho previezť tisícky kilometrov na Slovensko. Takáto odťahovka vás môže stáť aj 1500 eur, ktoré si budete musieť doplácať z vlastného vrecka. Nehovoriac o vašich ďalších výdavkoch spojených s predčasným návratom domov,“ doplnil odborník. Ešte pred odchodom netreba podľa neho zabudnúť ani na kontrolu platnosti PZP aj povinnej výbavy auta, aby sa človek vyhol prípadným pokutám.