Mzdy na Slovensku za rok narástli, najmenej však v IT sektore

Foto: pexels.com/cottonbro studio

Priemerná hrubá mesačná mzda stúpla v 1. štvrťroku 2023 ročne o 9,5 %. Pri reálnej mzde ale hovoria odborníci o poklese. Po započítaní vplyvu inflácie, ktorá bola medziročne na úrovni 15,1 % totiž priemerná reálna mzda v rovnakom období medziročne klesla o 4,9 %. Najpomalšie rástli mzdy v IT sektore, pracovníci v priemysle si prilepšili najviac. Vyplýva to z prieskumu agentúry Grafton, ktorý zisťoval finančné ohodnotenie pri stovkách pracovných pozícií v ôsmich kľúčových odvetviach.

„Hoci nedávne štatistiky hovoria o poklese reálnych miezd, osobne si myslím, že sa pomaly, ale isto dostávame do fázy, kedy sa tento pokles zastavuje. Ak sa totiž pozrieme na aktuálne čísla, trend je celkom jasný, inflácia sa neustále znižuje a v auguste bola na úrovni 8,9 %. Naproti tomu rast miezd pokračuje,“ uviedol riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo. V 1. kvartáli tohto roku vzrástla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve na Slovensku o 9,5 %, v 2. kvartáli o 9,9 %.

Rast miezd tak stačí podľa Mala pokrývať infláciu a reálne mzdy začínajú rásť. Prieskum ukázal, že mzdy rástli najmenej v oblasti IT. Na mnohých pozíciách v tomto sektore ostali na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Za dátami zo sektora IT vidí Malo prepúšťanie na prelome rokov v nadnárodných spoločnostiach v zámorí. Slovenska sa priamo nedotklo, napriek tomu zamestnávatelia začínajú uvažovať nad hornou hranicou miezd v oblasti IT. Rast miest sa v sektore zastavil a podľa Mala v budúcnosti nebudú rásť. Naopak, platy rástli najvýraznejšie v sektore inžinieringu a výroby.

Vo výrobe sa navyše mzdy zvyšovali paušálne. Platy rástli rýchlejšie aj pri pracovných pozíciách, v ktorých sú zárobky najnižšie, či v oblasti ľudských zdrojov a obchodu. Tlak na rast miezd je aj pri pozíciách s nedostatkom pracovníkov. „Miera evidovanej nezamestnanosti bola na Slovensku minulý rok na úrovni 5,9 %, v Nitrianskom, Trnavskom či Bratislavskom kraji to bolo dokonca pod hranicou 4 %. Je to pozitívna správa v tom, že trh práce je stabilný, na druhej strane je pre firmy ťažké nájsť vhodného kandidáta,“ dodal Malo s tým, že zamestnávatelia musia pre získanie pracovníkov robiť viac v oblasti mzdového nastavenia aj v oblasti benefitov.