Musk masívne investoval do Tesly: Akcie prudko vystrelili, čo môžeme očakávať?

Akcie Tesly v úvode tohto týždňa opäť prudko vzrástli takmer o 7 %, no deň nakoniec uzavreli poklesom okolo 3,5 %. Minulý týždeň spoločnosť potvrdila svoju plnú dôveru v súčasného generálneho riaditeľa Elona Muska počas kľúčovej a inovatívnej transformácie firmy.
Ako ďalej upozornili analytici XTB, predstavenstvo považuje jeho vedenie za nenahraditeľné, čo zdôraznilo aj v súvislosti s novým kompenzačným balíkom a hlasovaním o zachovaní jeho funkcie.
Následne Elon Musk v piatok kúpil 2,57 milióna akcií (približne za 1 miliardu USD) – išlo o jeho prvý nákup na otvorenom trhu od roku 2020 a zároveň najväčší nákup v histórii podľa hodnoty.
Po tejto transakcii vlastní Musk približne 13 % všetkých akcií spoločnosti. Toto rozhodnutie ešte viac posilnilo jeho investíciu v Tesle a vníma sa aj ako určitá forma „spätného odkupu“ pre investorov, ktorí sú naďalej výrazne ovplyvňovaní súčasným CEO.
Tieto udalosti posunuli akcie Tesly z približne 350 USD na 410 USD, čo predstavuje zisk okolo 19 %. Tento pozitívny vývoj ceny akcií však odráža dôveru akcionárov v Muska a špekulácie o jeho budúcich výsledkoch.
Budú ceny akcií Tesly rásť aj naďalej?
„Investori by si však mali uvedomiť, že spoločnosť v posledných štvrťrokoch vykazuje slabšie ukazovatele rastu (tržby, zisk a marže). Ak teda Tesla v budúcich štvrťrokoch nepreukáže zlepšenie prevádzkových výsledkov, trh by mohol jej akcie opäť potrestať – tie sú zatiaľ od začiatku roka vyššie iba približne o 5 %,“ dodáva analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
Ceny akcií Tesly výrazne stúpli, za tri dni si pripísali viac ako 21 %:
