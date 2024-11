Možnosť vzdelávať sa má vo firmách na Slovensku polovica zamestnancov, vyplýva z prieskumu

Foto: unsplash.com/Israel Andrade

Možnosť vzdelávania má vo firmách na Slovensku k dispozícii 53 % zamestnancov. Naopak, necelá desatina o túto možnosť v nedávnom období prišla. Najčastejšie sa zamestnanci chcú vzdelávať z dôvodu kariérneho posunu či zvýšenia kvalifikácie, aby vedeli svoju prácu robiť lepšie. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career.

„Najmä v čase nedostatku pracovnej sily a rýchlych technologických inovácií je neustále vzdelávanie sa a napredovanie dôležité. Využiť sa dá jednak na zvýšenie odbornosti a kariérny postup, ale aj na zmenu pracovného zamerania či osobnostný rozvoj. Najčastejšie majú firemné vzdelávanie pracujúci v školstve a zdravotníctve, kde ho má k dispozícii takmer 80 %,“ uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.

Doplnila, že možnosť vzdelávania využíva vo firmách 82 % respondentov, naplno však iba 12 % z nich. Najväčšou motiváciou pri vzdelávaní je pre ľudí posun k zaujímavejšej práci a lepšia perspektíva do budúcna. Z prieskumu tiež vyplynulo, že necelá štvrtina ľudí sa vzdeláva, aby nezaostala za kolegami, pričom sa bojí, že bez vzdelávania by sa to nepodarilo.

V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú možnosť vzdelávania podľa vzdelávacej platformy Seduo, ho dve tretiny z nich považuje za pevnú súčasť fungovania vo firme. Tretina ho ponúka ako benefit a snaží sa ním udržať súčasných zamestnancov, ale aj prilákať tých nových.

„V prípade zhoršenia finančnej situácie štvrtina začne šetriť práve na vzdelávaní, zvyšok tvrdí, že na vzdelávanie sa peniaze nájdu vždy. Necelá polovica firemného vzdelávania je plošná, v 35 % ide o tímové vzdelávanie a u pätiny osobné. Najčastejšie sa zameriava na rozvoj tvrdých zručností,“ uzavrela Melcerová.