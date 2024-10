Moody’s znížila úverový rating Belgicka na negatívny

Foto: pexels.com/Barb Duggan

Ratingová agentúra Moody’s Ratings v piatok 11. októbra znížila výhľad ratingu Belgicka na negatívny zo stabilného. Dôvodom sú obavy z vývoja rozpočtového deficitu a z politickej neistoty po všeobecných voľbách. Informuje portála businesstimes. Moody’s zároveň potvrdila Belgicku úverový rating v domácej a zahraničnej mene na úrovni Aa3.

„Rozhodnutie o zmene výhľadu na negatívny zo stabilného odráža riziko, že budúca vláda nebude schopná realizovať opatrenia, ktoré by stabilizovali dlhové zaťaženie krajiny,“ uviedla Moody´s. Pomer dlhu Belgicka k jeho hrubému domácemu produktu (HDP) už roky prevyšuje pomer dlhu v eurozóne. Je to spôsobené rastúcimi verejnými výdavkami a rastúcimi nákladmi spojenými so starnutím obyvateľstva.

Snahy predchádzajúcej vlády o fiškálnu konsolidáciu neboli podľa agentúry dostatočné a nemali štrukturálny charakter. Bez rozsiahleho programu fiškálnej konsolidácie bude dlh ďalej rásť v dôsledku výrazného štrukturálneho nárastu výdavkov v predchádzajúcich rokoch a pretrvávajúceho výdavkového tlaku. Podľa ratingovej agentúry znižovanie deficitu a dlhu bude náročnejšie ako v minulosti. Veľká fiškálna konsolidácia si totiž vyžaduje úsilie na všetkých úrovniach verejnej správy – federálnej, regionálnej aj komunitnej. Belgicku pritom chýbajú medzivládne koordinačné mechanizmy na dosiahnutie tohto cieľa.

Potvrdenie ratingu na úrovni Aa3 podporuje diverzifikovaná, bohatá a inovatívna belgická ekonomika, ktorá ťaží z geografickej polohy krajiny v srdci západnej Európy. Belgicko preukázalo väčšiu odolnosť voči ekonomickým šokom, ako sa očakávalo, najmä pokiaľ ide o infláciu a energetický šok v roku 2022. Zároveň však belgické hospodárstvo stále čelí dôležitým výzvam. Riziká predstavuje domáca politická situácia aj geopolitická v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine.

Belgická vláda na čele s premiérom Alexandrom De Croom odstúpila 9. júna po tom, čo premiérova Flámska liberálna strana utrpela porážku v parlamentných voľbách. De Croova vláda zostane vo funkcii, kým nový kabinet nezloží prísahu. Kedy sa skončia rokovania o novej vládnej koalícii, zatiaľ nie je jasné. Belgicko po voľbách v roku 2019 dlho nedokázalo zostaviť vládu. Alexander De Croo zložil prísahu ako predseda vlády siedmich koaličných strán známej ako „Vivaldiho koalícia“ 652 dní po hlasovaní.