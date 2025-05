Moody’s znížila rating úverovej spoľahlivosti USA z najvyššieho stupňa Aaa na Aa1

Foto: pixabay.com/sometimesfay

Americká agentúra Moody ‚s Investors Service dnes znížila rating úverovej spoľahlivosti Spojených štátov z najvyššieho stupňa Aaa na Aa1, informujú agentúry Reuters a AFP. Je to prvý takýto krok od januárového nástupu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta. Moody’s bola poslednou z troch hlavných ratingových agentúr, ktorá USA hodnotila najvyšším stupňom.

„Po sebe idúce americké administratívy a Kongres sa nedokázali dohodnúť na opatreniach, ktoré by zvrátili trend vysokých ročných fiškálnych deficitov a rastúcich úrokových nákladov,“ uviedla vo svojom zdôvodnení Moody ‚s. Agentúra navyše nepočíta s tým, že by sa to podarilo vďaka rozpočtovým a daňovým návrhom, o ktorých teraz rokujú zákonodarcovia, pričom mala podľa AFP na mysli predovšetkým výrazné zníženie daní, o ktoré sa usiluje Trump.Ratingový výhľad je podľa Moody ‚s stabilný.

Už v roku 2011 najvyšší rating Spojeným štátom odobrala agentúra S & P Global Ratings, ktorá vtedy ešte používala názov Standard & Poor ‚s, v roku 2023 tak urobila aj spoločnosť Fitch.Úverový rating je dôležitým usmernením pre investorov, ktorý ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému štátu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímaný v očiach veriteľov a tým je aj pravdepodobnejšie, že bude schopný zabezpečiť si lacnejšie pôžičky.

Biely dom odmietol zníženie ratingu úverovej spoľahlivosti USA agentúrou Moody ’ s

Biely dom odmietol zníženie ratingu úverovej spoľahlivosti Spojených štátov, ku ktorému v piatok pristúpila agentúra Moody ‚s, informuje Reuters. Šéf komunikácie Bieleho domu Steven Cheung kritizoval hlavného ekonóma agentúry Marka Zandiho.„Jeho analýzy neberie nikto vážne. Opakovane sa preukázalo, že nemá pravdu,“ napísal Cheung na sociálnej sieti X. Zandiho označil za dlhoročného oponenta amerického prezidenta Donalda Trumpa.Zandi sa odmietol k príspevku vyjadriť. Zandi je hlavným ekonómom spoločnosti Moody ‚s Analytics, ktorá je subjektom oddeleným od ratingovej agentúry Moody’s.Bývalý hlavný ekonomický poradca Trumpa a ekonóm Heritage Foundation označil tento krok za „nehorázny“. „Ak americký vládny dlhopis nie je aktívum s tromi A, tak čo potom je? „povedal agentúre Reuters.

Moody ‚s Investors Service v piatok znížila rating úverovej spoľahlivosti Spojených štátov z najvyššieho stupňa Aaa na Aa1 a varovala pred rastúcou mierou zadlženia americkej vlády a prehlbujúcim sa rozpočtovým deficitom najväčšej svetovej ekonomiky. Je to prvýkrát, keď USA nemajú najvyšší rating aspoň od jednej z trojice veľkých agentúr, pripomína list Financial Times na svojej internetovej stránke.Trump od svojho januárového návratu do Bieleho domu vyhlásil, že bude vyrovnávať rozpočet. Jeho minister financií Scott Bessent potom opakovane uviedol, že súčasná administratíva sa usiluje o zníženie nákladov na financovanie americkej vlády. Pokusy administratívy zvýšiť príjmy a znížiť výdavky však zatiaľ investorov nepresvedčili.

Trump tlačí na zákonodarcov v Kongrese ovládanom republikánmi, aby schválili zákon o predĺžení daňových škrtov z roku 2017, ktoré boli jeho hlavným legislatívnym úspechom v prvom volebnom období. Podľa nestraníckych analytikov to však spôsobí zvýšenie dlhu federálnej vlády o bilióny. V piatok ale návrh daňového zákona neprešiel dôležitou procedurálnou prekážkou, pretože tvrdá línia republikánov požadujúca hlbšie výdavkové škrty ho zablokovala. To je pre republikánskeho prezidenta vzácny politický neúspech v Kongrese.Podľa Moody ‚s zvažované fiškálne návrhy pravdepodobne nepovedú k trvalému a niekoľkoročnému zníženiu deficitu. Podľa agentúry sa dlhová záťaž federálnej vlády do roku 2035 zvýši približne na 134 percent hrubého domáceho produktu z 98 percent v roku 2024.

Správa o znížení ratingu sa objavila po uzavretí finančných trhov. Výnosy štátnych dlhopisov však v reakcii na oznámenie rastú. Podľa analytikov by zníženie ratingu mohlo prinútiť investorov k opatrnosti, keď sa v pondelok trhy opäť otvoria.