Pamätáte si ešte na ten pocit? Na vrecká plné farebných mincí po dovolenke a na peňaženku naplnenú bankovkami s cudzími tvárami a neznámymi nápismi? Éra pred eurom bola pre každého cestovateľa malým dobrodružstvom. Poďte si s nami zaspomínať a otestovať sa, koľko z týchto zabudnutých menových pokladov si ešte vybavíte.
Pre mnohých z nás je obdobie pred zavedením spoločnej meny spojené s nostalgickými spomienkami. Prvou zastávkou po prekročení hraníc bola často zmenáreň, kde sa začínalo zložité prepočítavanie cien. V Taliansku ste sa na chvíľu mohli cítiť ako milionár s tisíckami v peňaženke, v Nemecku ste zas v ruke držali mince, ktoré boli v celej Európe symbolom stability. Každá krajina mala svoje vlastné platidlá, ktoré sa líšili nielen hodnotou, ale aj vzhľadom, farbami a materiálom.
Tieto národné meny však boli viac než len prostriedkom výmeny. Boli pulzujúcim symbolom národnej identity a suverenity. Na bankovkách sa skveli portréty významných postáv z umenia, vedy či politiky a mince niesli odkaz na slávne momenty z histórie. Každá z nich rozprávala príbeh o kultúre a hrdosti svojho národa. Prechod na spoločnú európsku menu, ktorý sa začal v bezhotovostnej forme 1. januára 1999 a fyzicky o tri roky neskôr, tak nebol len ekonomickou operáciou, ale aj hlbokou kultúrnou zmenou. Spomeniete si ešte na pôvodné meny krajín eurozóny? Otestujte sa!
Aká mena sa používala v Nemecku pred zavedením eura?
Ktorá mena bola oficiálnym platidlom vo Francúzsku pred eurom?
Ako sa volala mena, ktorá v Taliansku obiehala pred eurom a bola známa svojimi vysokými nominálnymi hodnotami?
Ktorú menu by ste našli v peňaženke pri návšteve Španielska v 90. rokoch?
Akou menou sa platilo v Holandsku pred príchodom eura?
Belgicko a Luxembursko mali pred eurom svoje vlastné franky. Aký bol medzi nimi vzťah?
Aká mena sa používala v Rakúsku pred zavedením eura?
Ktorá mena bola na Slovensku nahradená eurom 1. januára 2009?
Ako sa volala mena Slovinska, prvej krajiny z bývalej Juhoslávie, ktorá prijala euro?
Akou menou sa platilo v Litve pred jej vstupom do eurozóny v roku 2015?
Ktorá mena obiehala v Lotyšsku pred prijatím eura v roku 2014?
Ako sa volala mena Estónska, ktorá bola v roku 2011 nahradená eurom?
Ktorá mena bola vo Fínsku v obehu pred zavedením eura?
Ako sa volala mena Írska, ktorá bola historicky viazaná na britskú libru?
Akou menou sa platilo na Cypre pred vstupom do eurozóny v roku 2008?
Ktorá mena bola nahradená eurom na Malte v roku 2008?
Ktorá starobylá mena bola vzkriesená v novoveku a používala sa v Grécku až do prijatia eura?
Ako sa volala portugalská mena, ktorej názov v preklade znamená "štít"?
Ktorá mena bola v Chorvátsku nahradená eurom ako posledná, v januári 2023?
Ako sa volala účtovná jednotka, ktorá bola predchodcom eura a používala sa v európskom menovom systéme?
