Pamätáte si ešte na ten pocit? Na vrecká plné farebných mincí po dovolenke a na peňaženku naplnenú bankovkami s cudzími tvárami a neznámymi nápismi? Éra pred eurom bola pre každého cestovateľa malým dobrodružstvom. Poďte si s nami zaspomínať a otestovať sa, koľko z týchto zabudnutých menových pokladov si ešte vybavíte.

Pre mnohých z nás je obdobie pred zavedením spoločnej meny spojené s nostalgickými spomienkami. Prvou zastávkou po prekročení hraníc bola často zmenáreň, kde sa začínalo zložité prepočítavanie cien. V Taliansku ste sa na chvíľu mohli cítiť ako milionár s tisíckami v peňaženke, v Nemecku ste zas v ruke držali mince, ktoré boli v celej Európe symbolom stability. Každá krajina mala svoje vlastné platidlá, ktoré sa líšili nielen hodnotou, ale aj vzhľadom, farbami a materiálom.

Tieto národné meny však boli viac než len prostriedkom výmeny. Boli pulzujúcim symbolom národnej identity a suverenity. Na bankovkách sa skveli portréty významných postáv z umenia, vedy či politiky a mince niesli odkaz na slávne momenty z histórie. Každá z nich rozprávala príbeh o kultúre a hrdosti svojho národa. Prechod na spoločnú európsku menu, ktorý sa začal v bezhotovostnej forme 1. januára 1999 a fyzicky o tri roky neskôr, tak nebol len ekonomickou operáciou, ale aj hlbokou kultúrnou zmenou. Spomeniete si ešte na pôvodné meny krajín eurozóny? Otestujte sa!

Aká mena sa používala v Nemecku pred zavedením eura?

Nemecká marka
Nemecký ríšsky toliar
Nemecký gulden

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá mena bola oficiálnym platidlom vo Francúzsku pred eurom?

Francúzsky frank
Francúzska líra
Parížsky denár

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala mena, ktorá v Taliansku obiehala pred eurom a bola známa svojimi vysokými nominálnymi hodnotami?

Talianska líra
Taliansky sestercius
Taliansky florén

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorú menu by ste našli v peňaženke pri návšteve Španielska v 90. rokoch?

Španielska peseta
Španielsky reál
Španielske escudo

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Akou menou sa platilo v Holandsku pred príchodom eura?

Holandský gulden
Holandská marka
Holandská koruna

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Belgicko a Luxembursko mali pred eurom svoje vlastné franky. Aký bol medzi nimi vzťah?

Mali fixný výmenný kurz 1:1
Belgický frank mal dvojnásobnú hodnotu
Luxemburský frank bol len účtovnou jednotkou

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká mena sa používala v Rakúsku pred zavedením eura?

Rakúsky šiling
Rakúska marka
Rakúsky forint

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá mena bola na Slovensku nahradená eurom 1. januára 2009?

Slovenská koruna
Československá koruna
Slovenský toliar

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala mena Slovinska, prvej krajiny z bývalej Juhoslávie, ktorá prijala euro?

Slovinský toliar
Slovinský dinár
Slovinská líra

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Akou menou sa platilo v Litve pred jej vstupom do eurozóny v roku 2015?

Litovský litas
Baltský rubeľ
Litovský lats

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá mena obiehala v Lotyšsku pred prijatím eura v roku 2014?

Lotyšský lats
Lotyšská marka
Baltský rubeľ

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala mena Estónska, ktorá bola v roku 2011 nahradená eurom?

Estónska koruna
Estónsky frank
Estónska marka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá mena bola vo Fínsku v obehu pred zavedením eura?

Fínska marka
Fínska koruna
Fínska líra

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala mena Írska, ktorá bola historicky viazaná na britskú libru?

Írska libra
Írsky šiling
Britská libra

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Akou menou sa platilo na Cypre pred vstupom do eurozóny v roku 2008?

Cyperská libra
Grécka líra
Turecká marka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá mena bola nahradená eurom na Malte v roku 2008?

Maltská líra
Maltské escudo
Maltský florén

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá starobylá mena bola vzkriesená v novoveku a používala sa v Grécku až do prijatia eura?

Grécka drachma
Grécky statér
Byzantský solidus

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala portugalská mena, ktorej názov v preklade znamená "štít"?

Portugalské escudo
Portugalský reál
Portugalské peso

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá mena bola v Chorvátsku nahradená eurom ako posledná, v januári 2023?

Chorvátska kuna
Chorvátsky dinár
Chorvátska líra

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala účtovná jednotka, ktorá bola predchodcom eura a používala sa v európskom menovom systéme?

ECU (European Currency Unit)
Eurodolár
Európsky platobný kredit

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

