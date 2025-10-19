MMF varuje pred dôsledkami použitia zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine

Medzinárodný menový fond (MMF) vyzýva západné krajiny, ktoré zvažujú použitie zmrazených ruských aktív na poskytnutie pomoci Ukrajine, aby zohľadnili možné dôsledky takýchto krokov pre globálny finančný systém. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Fond nemá žiadny konkrétny názor na možné spôsoby financovania Ukrajiny pomocou ruských aktív zmrazených na Západe, uviedol v piatok (17. 10.) Alfred Kammer, riaditeľ európskeho oddelenia MMF. „Odporúčame však, aby krajiny, ktoré o tom uvažujú, predtým hľadali pevný právny základ a zvážili aj akékoľvek dôsledky pre medzinárodný menový systém,“ dodal zástupca MMF v odpovedi na otázku o možnosti, že Európa poskytne Kyjevu finančnú pomoc prostredníctvom zmrazených ruských aktív. „To je naše odporúčanie,“ uzavrel Kammer bez ďalšieho vyjadrenia sa k tejto záležitosti.
Európska komisia (EK) predstavila komplexný plán zameraný na ďalšie využitie približne 200 miliárd eur z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v bloku na pomoc Kyjevu v jeho boji s Moskvou. Podľa dokumentu, do ktorého v piatok nahliadla agentúra AFP, Brusel navrhuje, aby sa väčšina potenciálnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur, pochádzajúcej priamo zo zaistených ruských aktív, použila na nákup európskych zbraní. Komisia nabáda aj členov zoskupenia G7, aby naložili so zmrazenými ruskými aktívami podobne.
Prevažnú väčšinu aktív drží medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku a belgická vláda trvá na zárukách od ostatných krajín EÚ, že sa budú podieľať na rizikách spojených s používaním týchto peňazí, pripomenula AFP.