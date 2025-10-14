MMF mierne zlepšil výhľad: Rast globálnej ekonomiky v roku 2025 má dosiahnuť 3,2 %, varuje však pred rizikami

Medzinárodný menový fond (MMF) mierne zvýšil prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Varoval však, že rast zostáva utlmený. Dôvodom sú nové politiky, ako je colná politika USA, ktoré začínajú mať vplyv. TASR o tom informuje na základe správy MMF.
MMF aktuálne počíta v tomto roku s expanziou o 3,2 % po náraste o 3,3 v roku 2024. Fond vo svojej aprílovej prognóze očakával + 3 %. Predpoveď na rok 2026 ponechal na úrovni + 3,1 %.
Globálna ekonomika sa podľa MMF prispôsobuje prostrediu, ktoré bolo pretvorené novými politickými opatreniami. Niektoré extrémy vyšších ciel boli zmiernené vďaka následným dohodám a zmenám. Ekonomické prostredie však zostáva volatilné a dočasné faktory, ktoré podporovali aktivitu v 1. polroku roka 2025, už slabnú.
MMF v najnovšom vydaní svojej správy o globálnej ekonomike World Economic Outlook (WEO) síce mierne zlepšil prognózu rastu na tento rok, v porovnaní s predpoveďami pred zmenami v obchodných politík sú však nižšie.
Fond očakáva, že rozvinuté ekonomiky tento rok porastú približne o 1,6 % a rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky o 4,2 % na budúci o 1,6 %, respektíve o 4 %. MMF takisto počíta so spomalením inflácie na celom svete, hoci s rozdielmi medzi jednotlivými krajinami, napríklad v Spojených štátoch zostane inflácia nad cieľovou hodnotou a inde bude skôr utlmená.
Podľa MMF hlavnými rizikami ohrozujúcimi vyhliadky svetovej ekonomiky sú neistota, nárast protekcionizmu, šoky v ponuke pracovnej sily, ako aj fiškálna zraniteľnosť. Potenciálne korekcie finančných trhov a erózia inštitúcií by mohli ohroziť stabilitu globálnej ekonomiky.
MMF požaduje od vlád, aby obnovili dôveru prostredníctvom dôveryhodných, transparentných a udržateľných politík. Obchodná diplomacia by sa mala spájať s makroekonomickými korekciami. MMF tiež požaduje ozdravenie verejných financií a zachovanie nezávislosti centrálnych bánk.
MMF očakáva, že ekonomika USA tento rok vzrastie o 2 % a v roku 2026 o 2,1 % po + 1,8 % v minulom roku. HDP eurozóny by sa mal zvýšiť o 1,2 % a na budúci rok o 1,1 % po + 0,9 % v roku 2024.
Tempo rastu čínskej ekonomiky sa bude postupne ďalej spomaľovať. MMF počíta v roku 2025 s + 4,8 % a v roku 2026 s + 4,2 %. V minulom roku čínsky HDP stúpol o 5 %.