MMF: Jadrová inflácia vo svete má v roku 2025 klesnúť, najviac pocítia zmeny USA

Globálna jadrová inflácia klesne v roku 2025 na 4,2 % a v roku 2026 ďalej na 3,6 %. Oznámil to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý zverejnil svoj aktualizovaný výhľad svetovej ekonomiky. V apríli analytici MMF predpokladali, že globálna jadrová inflácia dosiahne v tomto roku 4,3 % a v budúcom roku v súlade s novou prognózou 3,6 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

Širší trend zakrýva značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Inflácia v Spojených štátoch by mala podľa prognóz zostať nad cieľovými úrovňami, zatiaľ čo v iných veľkých ekonomikách by mala byť miernejšia, uviedol fond. Inštitúcia sa domnieva, že zavedenie ciel zo strany Washingtonu môže prispieť k rastu inflácie v USA v druhej polovici roku 2025. V iných krajinách by však clá USA mali slúžiť ako faktor zmierňujúci inflačné tlaky. Znížený dopyt v USA môže totiž viesť k prebytku zásob v exportujúcich krajinách. V snahe zbaviť sa ich by tak spoločnosti mohli znižovať svoje ceny a tým prispieť aj k poklesu globálnej inflácie.