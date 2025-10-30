Mladí ľudia na Slovensku sa síce o svoju budúcnosť zaujímajú a technológie ich motivujú viac sporiť, no realita ich finančných rezerv je slabá. Až dve tretiny mladých by bez príjmu vydržali najviac tri mesiace. Vyplýva to z prieskumu XTB pri príležitosti Svetového dňa sporenia.
Mladí ľudia Generácie Z, čiže vo veku 18 – 30 rokov, na Slovensku sú digitálne zdatní, nové technológie využívajú aj vo finančnej oblasti, motivujú ich totiž sporiť viac. Aj to sú niektoré zo záverov prieskumu spoločnosti XTB realizovaného prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos medzi mladými Slovákmi a Čechmi vo veku 16 až 29 rokov pri príležitosti Svetového dňa sporenia, ktorý pripadá na 31. október.
Prieskum Prístupy Gen Z k sporeniu v digitálnom veku zároveň odhaľuje, že gender gap je v oblasti financií stále silný a výrazný vplyv na finančné správanie má aj dosiahnuté vzdelanie mladých. Čo prekvapilo pozitívne? Mladí ľudia myslia na budúcnosť, pri tvorbe finančných rezerv uvažujú dlhodobo.
Prieskum Prístupy Gen Z k sporeniu v digitálnom veku okrem iného ukazuje:
- drvivá väčšina mladých z Generácie Z využíva bankové aplikácie (88 %),
- takmer tretina využíva investičné aplikácie, mladí muži dominujú,
- mladé ženy sú finančne zraniteľnejšie, menej investujú a menej sa v tejto oblasti vzdelávajú,
- takmer polovica mladých do 30 rokov dokáže mesačne usporiť 50 – 200 eur,
- finančný vankúš Gen Z je nedostatočný, až dve tretiny z opýtaných by z úspor zvládli prežiť maximálne štvrť roka (66 %),
- technológie nabádajú k vyššiemu sporeniu každého druhého,
- viac ako 55 percent mladých sporí s dlhodobým horizontom, aby sa zabezpečili na dôchodok, zaistili si bývanie či získali finančnú slobodu,
- najčastejším zdrojom informácií o nakladaní s peniazmi nie sú finančníci, ale priatelia a rodina,
- u ľudí do 21 rokov sú vysoko aj sociálne siete, zdroj potenciálne nespoľahlivých informácií (populárne aj/najmä u mladých investorov do krypta).
„Je potešiteľné, že mladí ľudia využívajú technológie aj v oblasti financií. Dnes majú naozaj jednoduchý prístup k sporiacim či investičným produktom, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa zabezpečiť do budúcnosti a dlhodobo sa úspešne starať o svoje peniaze. Stále sa však musíme snažiť priniesť im užitočné a dôveryhodné informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť. Obzvlášť to platí v prípade žien a ľudí s nižším vzdelaním,“ hovorí Vladimír Holovka, regionálny riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Digitálne zdatná generácia, aj keď ide o financie
Mladí obyvatelia Slovenska od 18 do 30 rokov využívajú predovšetkým bankové aplikácie, nainštalované ich má takmer 9 z 10 mladých ľudí Generácie Z (88 %). Na porovnanie, v susednom Česku bankové aplikácie využíva až 93 % mladých ľudí.
Takmer tretina (29 %) využíva investičné aplikácie, ako je napríklad XTB. No pri ich využívaní je veľký rozdiel medzi mužmi a ženami – kým z opýtaných mladých mužov ich má až vyše 44 percent, u žien len niečo vyše 18 percent. „V Česku aj na Slovensku vnímame výrazný rodový rozdiel v prístupe k investovaniu. Zatiaľ čo muži aktívne vyhľadávajú investičné príležitosti, ženy zostávajú opatrnejšie. To predstavuje výzvu nielen pre finančné inštitúcie, ale aj pre celú spoločnosť – musíme pracovať na odstraňovaní bariér, ktoré ženy od investovania odrádzajú,“ upozorňuje Vladimír Holovka.
Najviac sú tieto aplikačné platformy využívané v Bratislavskom a Žilinskom kraji, u vysokoškolsky vzdelaných mladých, u žijúcich vo väčších mestách a u tých, ktorí investujú do kryptomien, akcií či fondov.
Oveľa menej siaha Generácia Z po aplikáciách pre finančné plánovanie, ako je napríklad Spendee. Pracuje s nimi len zhruba 1 z 10 respondentov. A žiadne bankové či investičné aplikácie nevyužíva 7 percent populácie dospelých do 30 rokov.
Koľko si dokáže Gen Z usporiť?
Napriek tomu, že sa mladí ľudia kariérne len rozbiehajú, až takmer polovica (46 %) z nich si dokáže mesačne ušetriť od 50 do 200 eur. Neprekvapí, že až niečo viac ako tretina (37 %) ušetrí menej ako 50 eur. Viac ako 12 percent však hovorí, že ich úspory sú medzi 201 až 500 eurami mesačne a zvyšok (5 %) dokonca až vyše 500 eur.
Mladí s najväčšími mesačnými úsporami sú v Bratislavskom a Žilinskom kraji, medzi vysokoškolsky vzdelanými a vo väčších mestách. Títo ľudia aj najviac využívajú investičné produkty. Napríklad medzi tými, ktorí sú schopní usporiť 50 – 200 eur mesačne, po nich siaha až takmer 60 percent mladých.
Naopak, finančne zraniteľní s najnižšími úsporami sú najmä mladí ľudia so základným vzdelaním žijúci v mestách od 20- do 100-tisíc obyvateľov. Títo potom prirodzene využívajú investičné produkty v oveľa menšej miere.
Technológie povzbudzujú
Mladí tiež uvádzajú, že technológie väčšinu (52 %) motivujú sporiť viac než v minulosti. Štyria z desiatich respondentov uviedli, že sa ich sporenie vplyvom technológií nezmenilo, zvyšok (8 %) sporí menej.
Viac sporenia priniesli technológie predovšetkým mladým mužom. U žien je podiel tých, ktoré šetria vďaka technológiám viac, pod 50-percentnou hranicou, no stále je ich viac než tých, ktoré sporenie vďaka technológiám nezmenili.
Neprekvapí, že technológie v tomto smere viac prijímajú ľudia s vyšším vzdelaním a vo väčších mestách, zároveň sú to nadpriemerne tí, ktorí investujú do akcií, bondov, fondov či kryptomien.
Mladí myslia na budúcnosť
Pohľad do odpovedí na otázku o časovom horizonte, o ktorom pri sporení príslušníci Gen Z uvažujú, ukazuje uvedomelé správanie. Väčšina (55 %) sporí s dlhodobým horizontom, aby sa zabezpečili na dôchodok, zaistili si bývanie či získali finančnú slobodu. Rovnako vysoký podiel je medzi českými Gen Z, kde na dlhodobé ciele pri sporení myslí až 56 % mladých.
Pätina uprednostňuje strednodobý horizont, sporenie napríklad na auto či bicykel. A o málo viac (22 %) hovorí, že pred sebou v šetrení vidí krátky čas – sporia si na dovolenku či nový telefón.
Zaujímavé je, ako sa aj medzi mladými postupne menia preferencie: kým najmladšie ročníky (18 –21 rokov) sporia s dlhodobým výhľadom v menšej miere (44 %), veková skupina 22 – 25 rokov sa preklápa do väčšiny (51 %) a vo veku 26 – 30 rokov je už preferencia dlhodobých cieľov úplne jednoznačná (62,7 %).
Finančná zraniteľnosť je v tejto generácii stále značná
Tretina mladých ľudí by si v prípade straty príjmu dokázala finančne udržať životný štandard len jeden mesiac. Ďalších 35 percent by vedelo bez príjmu zafinancovať z úspor trojmesačné výdavky. Spolu by teda dve tretiny mladých zvládli bez ťažkostí prežiť z úspor maximálne štvrť roka. „Finančná rezerva vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov je základom finančnej stability. Žiaľ, vidíme, že väčšina mladých ľudí takúto rezervu nemá. Odporúčame začať si odkladať aj menšie sumy pravidelne – kľúčová je pravidelnosť, nie výška sumy,“ radí Vladimír Holovka.
Prieskum tiež ukazuje, že mladé ženy sú v tomto zraniteľnejšie než muži. Nachádzajú sa častejšie v situácii, keď si vedia pokryť z rezerv len mesačnú potrebu výdavkov (35 % u žien, 25 % v prípade mužov).
Nadpriemerný finančný vankúš majú vysokoškolsky vzdelaní ľudia aj tí, ktorí investujú. Naopak, príslušníci Gen Z s jednomesačnou rezervou si často požičiavajú od rodiny či známych.
Kde mladí získavajú informácie a praktické rady, ako efektívne sporiť a investovať, nájdete v pokračovaní článku.
