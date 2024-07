Ministri financií skupiny G20 rokujú o globálnej dani z najvyšších príjmov

Foto: Pixabay.com/analogicus

Ministri financií 20 popredných priemyselných a rozvíjajúcich sa ekonomík vo štvrtok na svojom zasadnutí v Riu de Janeiro pracujú na spoločnom vyhlásení o zdaňovaní najvyšších príjmov. Zavedenie tzv. dane pre miliardárov, ktorú chce presadiť brazílsky hostiteľ, však zostáva kontroverznou otázkou.

V návrhu vyhlásenia zo samitu skupiny G20 požaduje progresívne zdaňovanie, nie však výslovne daň pre miliardárov, uviedli pre agentúru Reuters dva zdroje blízke rokovaniam. Deklarácia by mala obsahovať požiadavku posilnenej spolupráce v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany superbohatých ľudí. K dosiahnutiu tohto cieľa by mala prispieť lepšia výmena informácií medzi zúčastnenými krajinami.

Podľa štúdie by nová daň mohla ročne priniesť až 250 miliárd dolárov (230,46 miliardy eur). Príjmy nad jednu miliardu USD by tak podliehali mimoriadnej daňovej sadzbe 2 % a na celom svete by zasiahli približne 2700 miliardárov, ktorí vlastnia majetok v celkovej hodnote takmer 13 biliónov USD (11,98 bilióna eur).