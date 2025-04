Ministri financií EÚ sa vo Varšave budú venovať americkým clám a obrane

Foto: unsplash.com/Guillaume Perigois

Ministri financií Európskej únie (EÚ) a guvernéri národných bánk od piatka neformálne rokujú vo Varšave. Hlavnou témou rokovaní, ktoré potrvajú do soboty (12. 4.), sú dopady amerických ciel, zvyšujúce sa obavy o vývoj globálnej ekonomiky a financovanie obrany. Pred začiatkom stretnutia to uviedli viacerí predstavitelia.

Podľa poľského ministra financií Andrzeja Domaňského prežívajú svetové trhy obdobie volatility, aké nebolo zaznamenané od vypuknutia pandémie COVID-19. „Vidíme padať akciové trhy, ceny ropy a medi, zatiaľ čo výnosy amerických dlhopisov rastú,“ uviedol s tým, že sa zvyšujú obavy o vyhliadky globálnej ekonomiky. Privítal rozhodnutie USA o odložení ciel o 90 dní, čo označil za prvý krok k deeskalácii. Vyzval na rozumné využitie tohto času na nájdenie férovej dohody pre európske spoločnosti a občanov, pričom vyjadril podporu Európskej komisii (EK).

Rokovanie euroskupiny sa podľa neho začne diskusiou o makroekonomických dopadoch ciel. Popoludní budú ministri spolu s guvernérmi centrálnych bánk hovoriť o zlepšení investičného prostredia v Európe. V sobotu sa zamerajú na obranu a jej financovanie. „Musíme prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, míňať viac, ale rozumne a koordinovane,“ zdôraznil Domaňski. Vyjadril spokojnosť s návrhom balíka prezbrojenia EÚ od Komisie a označil ho za súčasť európskeho prebudenia.Predseda euroskupiny Paschal Donohoe poukázal na stabilitu ekonomických základov eurozóny a potrebu strategickej reakcie na globálne výzvy. Zároveň vyjadril presvedčenie, že počas nasledujúcich týždňov môže EÚ využiť otvorené okno na konštruktívny dialóg s USA.

Foto: pexels.com/Kaboompics.com

Eurokomisár Valdis Dombrovskis varoval pred ďalšou eskaláciou obchodného sporu a pripomenul, že EÚ je pripravená brániť svoje hospodárske záujmy, ak nedôjde k posunu v postoji Washingtonu. Uprednostnil by však spoločné európske riešenia a investície do inovácií pred individuálnou podporou odvetví.Neformálne stretnutie ministrov financií EÚ a guvernérov centrálnych bánk sa koná pri príležitosti poľského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré potrvá do júna.