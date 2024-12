Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo verejné obstarávanie na údržbu a rozvoj ISOH za 7,97 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na podporu prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Odhadovaná hodnota zákazky je vyše 7,97 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Poskytovanie služieb má pozostávať z paušálnych služieb, objednávkových služieb a odovzdania znalostí. „ISOH je informačný systém, ktorého cieľom je zabezpečiť elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva a zároveň umožniť zhromažďovanie a následné spracovávanie všetkých relevantných údajov o odpadoch podľa jednotlivých druhov a prúdov odpadov a ich poskytovanie v stanovenom rozsahu,“ priblížilo MŽP. Údajmi z evidencií a ohlásení podaných povinnými osobami o spracovaní odpadu sa zabezpečí informačný základ pre sledovanie jednotlivých druhov odpadov.

Informačný systém má zabezpečiť elektronizáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Riešenie sa začalo budovať v roku 2017 a od septembra 2018 je v čiastočnej prevádzke. Riešenie v cieľovom stave poskytuje podporu pri plnení svojich povinností aj pre zamestnancov štátnej a verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva pri spracovávaní žiadostí, ohlásení, evidencií, kontrolnej činnosti a podpore riadenia odpadového hospodárstva. Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred jeho uvedením na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15,2 milióna eur.