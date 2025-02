Ministerstvo vyhlasuje výzvu na podporu regionálnych organizácií cestovného ruchu za takmer 16 miliónov eur

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS). Foto: TASR

Na podporu regionálnych organizácií cestovného ruchu (OCR) má ísť tento rok historicky najvyššia suma. Výzvu v celkovej výške 15,9 milióna eur vyhlásilo v piatok Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Na predkladanie žiadostí majú oprávnené organizácie čas do 16. marca.

„Je to každoročná výzva, ktorá sa pripravuje na ministerstve cestovného ruchu a športu. Novou legislatívou bola navýšená o nejakých 70 %, čo je najviac v histórii podpory cestovného ruchu,“ priblížil na tlačovej konferencii šéf rezortu Dušan Keketi (nominant SNS).

Aktuálne v tejto oblasti pôsobí 39 oblastných a osem krajských OCR, ktoré združujú mestá, obce a podnikateľov z daných regiónov. „Ich financovanie je hradené z členských príspevkov a následne ministerstvo cestovného ruchu dofinancováva ich činnosť. Ich činnosť je prioritne orientovaná na podporu regionálneho cestovného ruchu, ale nielen na území alebo v regiónoch daných organizácií, ale aj na medzinárodných výstavách a veľtrhoch v spolupráci so Slovakia Travel,“ vysvetlil minister.

V rámci vyhlásenej výzvy sa vyčlenená suma rozdelí na dve časti

Približne dve tretiny pôjdu na vlastné projekty OCR, ktoré boli podporované aj doteraz. Novinkou sú tzv. kooperačné, čiže spoločné projekty, ktoré majú získať podporu viac ako 5 miliónov eur. „Cieľom týchto spoločných projektov je, aby sa organizácie a územia spájali, rozvíjali spoločne nové produkty, aby ich aj spoločne prezentovali pod nejakou spoločnou novou značkou, či už na domácom alebo zahraničnom trhu,“ priblížil štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák.

Medzi oprávnené aktivity, na ktoré môžu OCR žiadať podporu, patrí marketing a propagácia, činnosť turistického informačného centra, tvorba a podpora udržateľných produktov cestovného ruchu, podpora atraktivity danej lokality, infraštruktúra cestovného ruchu, ale aj zabezpečenie strategických a analytických dokumentov, štatistík, prieskumov, či vzdelávacie aktivity.

Schválenie dotácií ministrom je plánované na máj

Po uzatvorení výzvy dôjde v marci k formálnemu a v apríli k odbornému posúdeniu projektov. Schválenie dotácií ministrom je plánované na máj. Novinkou je podľa Harbuľáka možnosť zopakovania výzvy, ak by sa na prvýkrát nevyčerpala celá vyčlenená suma. „Toto je tiež vypočutie požiadaviek z brandže, od týchto organizácií, aby mali ešte možnosť, ak na prvý pokus nepripravili najlepšie projekty, dodatočne požiadať o túto sumu,“ doplnil štátny tajomník.

Minister pripomenul, že za minulý rok došlo k miernemu nárastu cestovného ruchu na Slovensku, ktorý však stále nedosiahol predcovidovú úroveň z roku 2019. Postupnými krokmi podľa neho MCRŠ pracuje na tom, aby bol nárast dynamickejší. „Práve aj táto výzva by mala slúžiť k tomu, aby nastal skokovitý posun. To 70-percentné navýšenie nie je malá suma,“ zdôraznil Keketi a vyzval oprávnené organizácie, aby sa do výzvy zapojili.