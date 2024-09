Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny priebežne plní viaceré ciele a míľniky z plánu obnovy a odolnosti

Aktualizované Minister práce Erik Tomáš a štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Foto: MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR informovalo, že viaceré ciele a míľniky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, sa priebežne plnia. Týka sa to financovania sociálnych a zdravotných služieb, zjednotenia posudkovej činnosti či vytvorenia jednotného systému dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenia infraštruktúry pre osem regionálnych pobočiek na Slovensku. Vyplýva to z informatívneho materiálu o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý predložilo MPSVR a vláda ho vzala v stredu na vedomie. Rezort práce navrhuje novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami, ako je napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8). MPSVR chce ďalej zjednotiť posudkovú činnosť lekárov, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány.

Reformou posudkovej činnosti sa podľa rezortu odstráni neefektívnosť a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zároveň sa zadefinujú nové kritériá na posudzovanie osôb odkázaných na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Posudkoví lekári budú po novom využívať systém elektronického zdravotníctva, pričom na jeho zabezpečenie sa použije počítačové a kancelárske vybavenie pre 200 posudzovateľov. Z informatívneho materiálu vyplýva, že sa priebežne plní aj reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu, teda ústredia a ôsmich regionálnych pobočiek. Náklady na reformu zahŕňajú podľa rezortu práce priestory, vozidlá, počítačové vybavenie či personálne zabezpečenie. Nábytok, IT technika aj autá sú postupne podľa rezortu distribuované do ôsmich pobočiek v mestách Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Bratislava, Prešov a Košice. Pri personálnom zabezpečení budú v nasledujúcich mesiacoch vyhlásené aj výberové konania, pričom sa budú prijímať noví pracovníci do naplnenia kapacity v počte 167 zamestnancov.

Ministerstvo hospodárstva informovalo o úspešnom plnení míľnikov v rámci plánu obnovy a odolnosti

V súvislosti s plánovaným predložením piatej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o úspešnom plnení stanovených míľnikov. Rezort predstavil Akčný plán pre vodík v súvislosti s podporou zelenej transformácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zároveň informoval o uvedení Energetického dátového centra (EDC) do prevádzky a ukončení využívania uhlia v regióne hornej Nitry. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda. „Pre praktickú implementáciu vládnych politík a aplikáciu vodíkových technológií na národnej a európskej úrovni je potrebné vytvoriť legislatívne prostredie a súbor technických dokumentov, ako aj špecifikovať ďalšie kroky v budovaní vodíkového ekosystému. Implementáciou akčného plánu bude zabezpečené, že sa na Slovensku bude rozvíjať ekosystém vodíka v prepojení na ostatné európske politiky a priority,“ vyplýva z predloženého materiálu.

V súvislosti s jeho implementáciou bude predložená Analýza bilancie výroby a spotreby vodíka na Slovensku, ktorá je v súčasnosti vo finálnom štádiu prípravy. MH zriadilo v septembri minulého roka expertnú pracovnú skupinu na prípravu vodíkovej legislatívy, ktorá identifikovala 12 zákonov, sedem vyhlášok, štyri štandardy, odkazy na smernice a nariadenia Európskej únie, päť iných predpisov a viac ako 900 noriem, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vodíkovým ekosystémom. Expertná skupina zároveň navrhne priority, ktoré je potrebné čo najskôr zrealizovať pre potreby fungujúceho vodíkového ekosystému na našom území.

K septembru tohto roka bolo do rutinnej prevádzky nasadené EDC s cieľom implementovať informačný systém, ktorý zabezpečí plnenie požiadaviek v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou a integráciou OZE. Tým by malo dôjsť k zefektívneniu a urýchleniu prístupu nových účastníkov na trhu s elektrinou a následné zabezpečenie práv nových subjektov na tomto trhu. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto investíciu bola stanovená na 3,28 milióna eur. V rámci plnenia míľnikov plánu obnovy a odolnosti bola taktiež ukončená výroba elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu hornej Nitry. Elektráreň Nováky pritom ukončila výrobu elektriny koncom minulého roka.

MIRRI splnilo všetky míľniky v rámci piatej žiadosti o platbu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR splnilo všetky míľniky v rámci piatej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Vyplýva to z materiálu šéfa rezortu Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda. Jedným z troch splnených míľnikov je plán prioritných životných situácií. „Cieľom je umožniť občanom a podnikateľom, aby rýchlo a jednoducho administratívne vyriešili takéto životné situácie na jednom mieste. Investičný plán obsahuje 16 prioritných životných situácií, opis súčasného a budúceho stavu procesov a zoznam investičných akcií, ktoré bude nutné zrealizovať na úradoch a v informačných systémoch,“ uviedol predkladateľ.

V rámci ďalšieho míľnika sa zaviedla centrálna platforma obstarávania na nákup a využívanie IT zdrojov. Tieto zdroje sa podľa predkladateľa sprístupnia na rozvoj informačných systémov vo verejnej správe s cieľom skrátiť čas a znížiť náklady na takýto rozvoj. MIRRI v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR zodpovedalo za splnenie míľnika Prechod od využívania uhlia v regióne hornej Nitry. „Daný míľnik bol splnený v termíne, keďže Elektráreň Nováky na konci vlaňajška ukončila výrobu elektriny,“ dodal predkladateľ.

Rezort dopravy splnil míľnik plánu obnovy, bol ním nový vlakový grafikon

Ministerstvo dopravy (MD) SR splnilo míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol zaradený do piatej žiadosti o platbu. V rámci míľnika Reforma verejnej osobnej dopravy mal rezort uviesť do účinnosti optimalizovaný grafikon železničnej dopravy. Míľnik sa podarilo naplniť ešte koncom roka 2023. Vyplýva to z informácie o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré boli zaradené do piatej žiadosti o platbu. Materiál v stredu vzala vláda na vedomie. Ministerstvo dopravy zhodnotilo, že nový koncept grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023, ktorý bol zostavený podľa plánu dopravnej obslužnosti, priniesol výraznú zmenu dopravnej obsluhy Slovenska železničnou dopravou a prispel k oživeniu dopytu po cestovaní vlakmi po pandémii. Nový koncept grafikonu zvýšil dopravný výkon v železničnej osobnej doprave o 6 %, zvýšila sa preprava cestujúcich tiež o 6 % a tržby stúpli o 3 %.

„K nárastu prepravy cestujúcich došlo najviac na najvyťaženejších tratiach, kde bola zmena dopravnej obsluhy cielená. Ide o trate Bratislava – Žilina – Košice a Bratislava – Nové Zámky, ktoré predstavujú 73-percentný podiel platiacich cestujúcich na celkovej preprave. Dôvodom nárastu je zrýchlenie a posilnenie dopravy,“ priblížil rezort. Ministerstvo vyhodnotilo, že vďaka novému modelu dopravnej obsluhy sa podarilo zvýšiť efektivitu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vypravením viacerých vlakov s nižším počtom vozidiel a personálu, a to pri zachovaní výšky nákladov po započítaní inflácie oproti roku 2022. Plnenie míľnika podľa ministerstva dopravy závisí od naplnenia cieľov v rámci prvej etapy plánu dopravnej obslužnosti. Prispieť k tomu má úspešné ukončenie modernizácie uzla Žilina, trate Kúty – Devínska Nová Ves a elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Cieľom rezortu dopravy v rámci plánu dopravnej obslužnosti je do roku 2030 konsolidácia železničnej osobnej dopravy na všetkých perspektívnych tratiach do podoby, ktorá bude zodpovedať európskym štandardom. „Nevyhnutným predpokladom je zahustenie vlakovej dopravy aj na tých tratiach, ktoré síce disponujú dostatočným potenciálom pre ich plnohodnotné využitie vo verejnej osobnej doprave, avšak nedokážu ho naplniť pre nedostatočné parametre svojej infraštruktúry, znemožňujúce realizovať tu požadovanú intenzitu vlakovej dopravy,“ uviedol rezort dopravy s tým, že nevyhnutný je investičný rozvoj týchto železničných tratí. Podľa ministerstva dopravy sa plán dopravnej obslužnosti podarilo takmer plne zaviesť na západnom Slovensku. Problém je ešte na strednom Slovensku, kde pre dlhodobé výluky na tratiach nie je možné plán dopravnej obslužnosti implementovať.