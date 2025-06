Ministerstvo práce prinieslo historické zmeny: 13. dôchodok, vyššia minimálna mzda aj viac pre rodiny

Erik Tomáš na tlačovej besede k trinástym dôchodkom spolu so zástupcami Jednoty dôchodcov na Slovensku. Foto: MPSVR SR

Rezort práce splnil už väčšinu úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády

Bratislava 26. júna (TASR) – Počas kontrolného dňa na pôde rezortu práce predseda vlády Robert Fico vyzdvihol potrebu budovania sociálneho štátu. Napriek ťažkým časom konsolidácie sa nesiaha do sociálneho štandardu ľudí, čoho konkrétnym príkladom je znovuzavedenie a garancia vyplácania skutočného 13. dôchodku aj v budúcnosti, či neustále rastúca minimálna mzda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plní ciele aj nad rámec programového vyhlásenia vlády, o čom svedčia výsledky rezortu vo všetkých jeho oblastiach.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dosiahlo za uplynulé obdobie množstvo konkrétnych výsledkov, ktoré zlepšili životné podmienky pracujúcich, dôchodcov, znevýhodnených skupín obyvateľstva aj rodín s deťmi. Jedným z opatrení je zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku. Od apríla 2024 sa na základe schválenej novely zákona o sociálnom poistení vypláca skutočný 13. dôchodok všetkým poberateľom dôchodkových dávok bez rozdielu, čím sa odstránil aj doterajší nepomer medzi starobným a predčasným dôchodkom. Jeho výška v roku 2025 bude na úrovni 667,3 eur.

Významným krokom na podporu zamestnancov je prudký rast minimálnej mzdy, ktorá v roku 2026 dosiahne úroveň 915 eur. Vďaka automatu založenému na 60 % priemernej mzdy sa očakáva jej nárast až k hranici 1 000 eur. Zvýšenie minimálnej mzdy sa zároveň automaticky premietlo aj do vyšších príplatkov za prácu v noci a cez víkendy.

Slovensko zároveň dosiahlo historicky najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti. Významný podiel na tomto úspechu majú aktívne politiky trhu práce, vďaka ktorým sa podarilo vytvoriť 10 000 nových pracovných miest, udržať 35 000 existujúcich pozícií a pripraviť na trh práce viac ako 70 000 uchádzačov. Projekty ako Finančné stimuly pre zamestnanosť či Zručnosti pre trh práce zohrali pritom kľúčovú úlohu.

„Konsolidačné riešenie v sociálnej oblasti sa musí dotýkať tých príspevkov, ktoré nám pomáhajú proti zneužívaniu tohto sociálneho systému. Skutočným príkladom boja proti chudobe v praxi je nedávno zavedený projekt Práca namiesto dávok, vďaka ktorému všetci, ktorí môžu pracovať, sú zamestnaní a vďaka práci sa vymania spomedzi poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Takto si predstavujem konsolidáciu v rámci sociálneho systému,“ uviedol počas spoločného vyhlásenia predseda vlády Robert Fico. Ako ďalej pokračoval, opatrenia, ktoré vykonáva minister práce a ako rezort práce vedie, podporuje: „Úprimne ďakujem ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny za tieto opatrenia, ktoré sú pod jeho vedením v rezorte práce vykonávané. Je evidentné, že v sociálnej sfére, napriek tomu, aké ťažké časy zažívame, sa vďaka obrovskému nasadeniu plnia ciele, o ktorých možno mnohí ani nesnívali.“

Osobitná pozornosť bola venovaná mladým absolventom prostredníctvom iniciatívy Právo na prvé zamestnanie a rovnako aj rozšíreniu schémy Kurzarbeit. Práve ňou rezort reaguje na nové hrozby akými sú dopady hospodárskych šokov či amerických ciel na slovenský automobilový priemysel. Pomoc v podobe preplatenia 80% mzdy je pripravená aj pre ďalšie odvetvia, ak dôjde k obmedzeniu ich činnosti. V pracovnej oblasti bola opätovne zavedená právna úprava rozšírenej účinnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, čím sa zlepšili pracovné a mzdové podmienky aj pre zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nie sú členmi odborových organizácií.

V neposlednom rade po nečinnosti bývalej vlády sa obnovila Aliancia sektorových rád (ASR), ktorá slúži ako efektívna platforma pre riešenie nesúladu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce.

Ministerstvo podporilo aj rast sociálnych podnikov, ktoré významne pomáhajú znižovať nezamestnanosť v najmenej rozvinutých regiónoch a zároveň zlepšujú kvalitu života zamestnancov aj vďaka projektu Práca namiesto dávok.

V oblasti sociálnych vecí bol prijatý balík opatrení, ktorým sa zvyšuje opatrovateľský príspevok a príspevok na osobnú asistenciu. Hodinová sadzba stúpne na 6,22 eura a zároveň sa ruší krátenie opatrovateľského príspevku podľa príjmu odkázaného. Významne bola podporená aj domáca opatrovateľská služba, vďaka 100 miliónom eur z Programu Slovensko, čím sa adresná pomoc dostane takmer 13 000 odkázaným ľuďom. V septembri sa spustí nový projekt „Podpora odľahčenia opatrovateľov“, ktorého cieľom je pomôcť rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Súčasťou opatrení je aj rozšírenie prístupu k ambulantným či pobytovým službám a zvýšenie príspevku na opatrovanie detí.

Ministerstvo zároveň pripravilo významnú reformu posudkovej činnosti, ktorá od 1. septembra 2025 zavádza jednotný integrovaný posudok. Ten zjednocuje posudzovanie zdravotných a sociálnych potrieb a zvyšuje transparentnosť nároku na príspevky. Rezort sa tiež zameral na zlepšenie podmienok pre profesionálnych náhradných rodičov – vrátane možnosti súbehu materskej dávky s opatrovaním a príspevku 5 000 eur na úpravu domácnosti. V neposlednom rade došlo k zvýšeniu príspevku pre špecializované centrá pre deti a rodiny o 40 % na jedno dieťa.

Rezort práce postupne prichádza aj s modernizáciou systému. Vďaka elektronickému vybavovaniu dávok tehotenské, materské a OČR, sa výrazne uľahčuje administratívne zaťaženie budúcich mamičiek.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení otvára možnosť investovania časti majetku z 2. piliera do slovenských infraštruktúrnych projektov – nájomného bývania, diaľnic, nemocníc či zelenej energie – vždy s dôrazom na výhodnosť pre sporiteľov.

„Hoci 20 mesiacov vládnutia máme za sebou s reálnymi výsledkami, veľa práce je stále pred nami. Od prvého dňa, ako sme nastúpili do funkcie, sa snažíme pracovať adresne a pre ľudí. Jednou z najťažších skúšok bola hneď na úvod – priniesť konkrétnu pomoc ľuďom, ktorých postihlo na východe Slovenska zemetrasenie. Nerobíme rozhodnutia od stola, ale prijímame ich priamo v teréne a vždy keď to ľudia najviac potrebujú, stojíme v ťažkých časoch pri nich. Takto sa my budeme vždy správať,“ vyzdvihol konkrétny príklad pomoci ľuďom v postihnutej oblasti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. V rámci humanitárnej pomoci po živelných pohromách rezort práce vyplatil spolu 5,2 miliónov eur.

Hoci sa podarilo naplniť množstvo cieľov, pred rezortom práce stoja aj ďalšie výzvy na nasledovné obdobie. Medzi prioritami je pomoc jednorodičom. Aktuálne je v príprave národný projekt na pomoc samoživiteľkám a samoživiteľom financovaný z eurofondov, ako aj legislatívne zmeny, ktoré by zvýšili náhradné výživné a rozšírili benefity pre spomínanú skupinu rodičov. Rezort práce pokračuje v úsilí odstrániť diskrimináciu matiek pri dôchodkoch, či zaviesť rodinné karty so zľavami.

Jednou z najväčších výziev v druhej polovici volebného obdobia bude reforma financovania sociálnych služieb. Reforma je naviazaná na plán obnovy. Preto naplniť míľnik bude v čase konsolidácie veľmi náročné. Do pracovnej skupiny sú prizvaní aj zástupcovia opozície, aby tento dôležitý krok v rámci celospoločenského dialógu bol úspešne zvládnutý.

V príprave je nový koncept životného minima, kroky proti fiktívnym živnostiam, zavedenie dôchodkového stropu pre vybrané fyzicky náročné povolania či prehodnotenie celého dôchodkového systému.

Tieto opatrenia si vyžadujú spoločenský konsenzus a medziodborovú spoluprácu, aby priniesli reálne zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR naďalej pokračuje v plnení svojho poslania – prinášať konkrétne riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí na Slovensku.