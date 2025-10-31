Ministerstvo práce plánuje veľké zmeny v inšpekcii práce: Týkať sa budú aj kontrol nelegálnej práce

Od januára budúceho roka by sa mohli inšpektoráty práce zmeniť z rozpočtových organizácií na preddavkové, ktoré budú napojené na rozpočet Národného inšpektorátu práce (NIP). Úpravou prejde aj vymenovanie a odvolanie riaditeľa inšpektorátu práce. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dôvodom je zapracovanie konsolidačných opatrení a návrh rozpočtu na budúci rok.
„Zámerom návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä na účel konsolidácie verejných financií. Preto sa navrhuje strata právnej subjektivity inšpektorátov práce, ktoré sa stanú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Národného inšpektorátu práce,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.
Po novom by mohol vymenovať a odvolať riaditeľa inšpektorátu práce generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce. Doteraz to bolo v kompetencii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. NIP by sa mal stať zároveň aj zamestnávateľom všetkých pracovníkov v oblasti inšpekcie práce.
V prípade zefektívnenia kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa navrhuje, aby si NIP a inšpektoráty práce mohli vyžiadať od správcu dane informácie potrebné pri plnení ich úloh. Ide najmä o informácie, ktoré môžu byť podkladom na určenie, či v konkrétnom prípade bol porušený zákaz nelegálnej práce či nelegálneho zamestnávania. Poskytnutie tejto informácie by sa nemalo považovať za porušenie daňového tajomstva. Správca dane by však nemusel vyhovieť žiadosti zo strany NIP a inšpektorátov práce, ak by poskytnutím informácií mohlo dôjsť k narušeniu riadneho výkonu správy daní.
Novela zákona by mohla nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2026.