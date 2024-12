Ministerstvo pôdohospodárstva sa bude v roku 2025 zaoberať investičnou pomocou pre potravinárov

Richard Takáč Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa bude na budúci rok zaoberať najmä investičnou pomocou pre potravinárov, ktorú by mal schváliť aj Protimonopolný úrad SR. Táto pomoc by mala byť v roku 2025 podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) nielen z európskych zdrojov, ale aj zo strany štátu. Rezort tento rok schválil aj ďalšiu schému pomoci na podporu marketingu, povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v bratislavskej Inchebe pri príležitosti podujatia Dni Vianoc.

„Po 20 rokoch sme teraz schválili prvú štátnu schému pomoci pre potravinárov,“ uviedol Takáč s tým, že tieto peniaze sú určené na propagáciu, marketing či napríklad na inovatívne etikety. V budúcom roku budúci rok na ňu rezort pôdohospodárstva vyčlení niekoľko miliónov eur.Potravinárstvo bolo podľa ministra za posledných 20 rokov na chvoste pozornosti a záujmu. V minulosti bolo Slovensko viac sebestačné, keďže bolo lepšie vybudované poľnohospodárstvo v podobe bitúnkov, pekární či mliekarní. V súčasnosti je potrebné celú túto oblasť naštartovať aj v rámci finančných prostriedkov z európskych zdrojov a zo strany štátu. Takáč zdôraznil, že ďalším problémom je aj to, že na Slovensku sa veľké množstvo potravín dopestuje, no následne sa vyvezie do zahraničia.

Koncom roka rezort pôdohospodárstva spustil aj kontrolu dvojakej kvality potravín. „Nájdeme niekoľko potravín, ktoré sú v horšej kvalite ako v iných krajinách Európskej únie, preto momentálne prebiehajú intenzívne kontroly, kde chceme už možno koncom januára prísť s nejakým výsledkom tak, aby sme toto vyriešili a občania, keď sú v Európskej únii, mali rovnaké potraviny. Nemôže sa stať, že občan Rakúska má niečo kvalitnejšie v tom istom obale,“ uzavrel Takáč.

Na snímke sprava minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richard Takáč (Smer-SD) a štátny tajomník (MPRV) Vladimír Vnuk počas tlačovej konferencie na tému Ako je to s priamymi platbami pre poľnohospodárov vo štvrtok 7. decembra 2023 v Bratislave. FOTO TASR – Jakub Kotian

Dodal, že okrem toho chce posilniť aj kontroly na cestách či v jednotlivých prevádzkach. Slovensko podľa neho patrí medzi krajiny, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti potravín najkvalitnejšie, avšak na druhej strane z pohľadu prevencie máme stále čo dobiehať.