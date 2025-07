Ministerstvo financií vysvetľuje: Prečo dlh Slovenska v prvom štvrťroku 2025 výrazne narástol

Na snímke zľava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) počas tlačovej konferencie na tému Konsolidácia verejných financií. Foto: TASR

Štvrťročné hodnotenie štátneho dlhu nie je relevantný ukazovateľ, pretože dlh v priebehu roka výrazne kolíše. Taktiež kvartálny údaj, podľa ktorého dlh narástol o 5 miliárd eur, je zásadne skreslený. Štát si totiž práve v prvom štvrťroku tohto roka požičal na trhu 5,3 miliardy eur, ale splátky za ďalšie pôžičky, ktoré dlh znížili, odišli až v druhom štvrťroku. Vysvetlilo to Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na vyjadrenia o tom, že SR sa príliš rýchlo zadlžuje.

„Podstatná je koncoročná úroveň dlhu, teda stav k 31. decembru daného roka. Až ten je posudzovaný investormi, ratingovými agentúrami a inými dôležitými inštitúciami,“ zdôraznil rezort financií.

MF SR ďalej komentovalo ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, že dlh počas prvého štvrťroka narástol o 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Eurostat podľa rezortu pristupuje k výpočtu ročného HDP v tomto roku zjednodušene a podhodnocuje ho. Kumuluje totiž HDP za prvý kvartál 2025 a predchádzajúce tri kvartály 2024. Kumulovaný HDP je tak výrazne nižší, ako očakáva MF SR za rok 2025, čo podielovo rovnako zvyšuje dlh v percentách HDP.

V tejto súvislosti ministerstvo vysvetlilo, že nominálny dlh bol na úvod roka vyšší, pretože Eurostat ešte nezohľadnil žiadne splatnosti dlhopisov, ktorými sa dlh neskôr zníži. Zároveň sa tento dlh pomerovo vykazuje voči nižšiemu HDP, ako MF SR v tomto roku aktuálne očakáva.

Rezort na záver pripomenul, že bez konsolidácie by do roku 2027 narástol dlh o ďalších 40 miliárd eur a stúpol tak až na 71,4 % HDP, čo je viac ako 110 miliárd eur. Vplyvom konsolidácie by však mala byť úroveň dlhu o približne 15 miliárd eur nižšia, vyčíslilo MF SR.