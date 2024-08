Ministerstvo financií sa ohradzuje voči vyjadreniam Remišovej k porovnávaču cien potravín

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR sa ostro ohradzuje voči „manipulatívnym a účelovo skresleným informáciám“, ktoré šíri poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v súvislosti so zámerom zriadiť štátne webové sídlo na porovnávanie cien potravín. Uviedol to tlačový odbor rezortu financií v reakcii na Remišovej utorkovú (27. 8.) kritiku zriadenia webového porovnávača.

„Štátny porovnávač cien, ktorý dráždi pani poslankyňu Remišovú, bude slúžiť všetkým občanom. Jeho hlavnou úlohou bude poskytovať spotrebiteľom relevantné informácie o cenách vybraných druhov potravín v jednotlivých obchodných reťazcoch. Na jednej strane to pomôže občanom ušetriť a na strane druhej to vyvolá tlak aj na samotných obchodníkov vo sfére konkurenčného boja,“ zdôraznil rezort financií.

Predpokladané náklady na zriadenie webového sídla sú podľa MF iba hrubým odborným odhadom na základe doteraz známych technických parametrov a na základe skúseností z podobných, už realizovaných IT projektov. Navyše ide o maximálnu odhadovanú sumu za vytvorenie daného technického riešenia. Konečná suma bude známa až po realizovaní a vyhodnotení verejnej súťaže.

Snaha politicky sa zviditeľniť

Hystériu, ktorú sa snaží vyvolávať poslankyňa Remišová o nástroji, ktorý vláda voličom sľúbila a transparentne ho komunikovala, považuje Ministerstvo financií SR iba za snahu o politické zviditeľnenie sa a o odpútanie pozornosti od jej vlastných zlyhaní.

Opozičná poslankyňa parlamentu Remišová v reakcii na novelu zákona o cenách, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo MF SR 27. augusta, uviedla, že receptom vlády Roberta Fica (Smer-SD) na vysoké ceny potravín sú noví úradníci a predražený štátny web.

Bývalá ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Foto: SITA

Z návrhu novely zákona o cenách z dielne MF SR predloženého do MPK vyplýva, že informačný systém rezortu financií by sa mal doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávaných v maloobchode. Výdavky na zriadenie webového sídla by mali podľa MF dosiahnuť asi 84 000 eur v tomto roku a 84 000 eur v roku 2025, zabezpečenie služieb prevádzky sa odhaduje na 16 800 eur ročne, od roku 2025.