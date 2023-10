Ministerstvo financií navrhlo opatrenia na obmedzenie optimalizácie odvodov do Sociálnej poisťovne

Foto: TASR

Súčasné nastavenie daňovo-odvodového systému podľa Ministerstva financií (MF) SR dovoľuje optimalizovať výšku zaplatených daní a odvodov a z nich plynúcich benefitov. Takéto nastavenie je podľa MF vhodné minimalizovať, aby sa zvýšila „spravodlivosť“ systému a subjekty vykonávajúce rovnakú činnosť platili dane a odvody v rovnakých podmienkach.

Medzi návrhy s najväčším vplyvom na rozpočet patrí napríklad vyplácanie nemocenských dávok zohľadnením celoročného príjmu, ktorý MF považuje za jednoduchý na uvedenie do praxe. Úspora identifikovaná pomocou údajov o poberaní dávok a platení nemocenského poistenia by za rok 2026 mohla byť 111 miliónov eur.

„Výpočet obdobia, z ktorého sa ráta výška dávky, je komplikovaný a nejasný, čo vytvára priestor pre optimalizáciu vzniku nároku na dávku a jej výšku. Dochádza tak k špekulatívnym vymeriavacím základom a poistným obdobiam, ktoré umožňujú napríklad za jeden deň poistného získať PN až na jeden rok,“ konštatovalo MF v Návrhu na ozdravenie verejných financií.

Do výpočtu výšky dávky by vstupovalo posledných 12 mesiacov, keď človek nemal prerušenú alebo vylúčenú povinnosť platiť nemocenské poistenie. Mesiace, pre ktoré by nebolo možné potvrdiť prerušenú alebo vylúčenú povinnosť platiť nemocenské poistenie, by vstupovali do výpočtu s nulovým vymeriavacím základom. Na zavedenie opatrenia je potrebných niekoľko mesiacov, pričom úpravu časti zákona musí schváliť parlament.

Ďalšou zmenou by mohlo byť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia

Ďalšou zmenou by mohlo byť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, ktorá spočíva v zmene uplatňovania maximálneho vymeriavacieho základu (VZ) z mesačnej na ročnú bázu. Tá by odstránila možnosť optimalizovať odvody vyplácaním vysokých odmien v jednom mesiaci. Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia sa podľa MF plánuje už od roku 2017 a nakoniec bolo zrušené, ministerstvo teda považuje návrh za náročný na presadenie. Dodatočné zdroje do rozpočtu by do roku 2026 mohli predstavovať 104 miliónov eur ročne.

„Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia len uzatvára legálnu možnosť optimalizovať a nezvyšuje daňovo-odvodové zaťaženie celoplošne, preto sa nepredpokladajú významné negatívne dynamické vplyvy,“ priblížilo MF. Návrh by podľa ministerstva mal pozitívny vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne.

Všetky návrhy ministerstva v oblasti daňovo-odvodového systému obsahujú opatrenia zvyšujúce príjmy oproti rozpočtovaným hodnotám približne o 0,9 miliardy eur do roku 2026.