Ministerstvo financií: Mestá a obce budú dostávať podielové dane v skoršom termíne aj v tomto roku

Budova Ministerstva financií SR v Bratislave. Foto: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Finančnou správou nastavilo vyplácanie podielu dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) na siedmy deň v mesiaci, podobne ako to bolo počas októbra, novembra a decembra minulého roka. „Tento krok samosprávam umožní, že si v roku 2025 budú vedieť efektívnejšie a predvídateľnejšie nastaviť financovanie svojich výdavkov.

Podľa platnej legislatívy boli podielové dane obciam a vyšším územným celkom (VÚC) v predošlých rokoch poukazované vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci podľa skutočného výberu za predchádzajúci mesiac,“ priblížil rezort financií. MF zároveň pripomenulo, že na začiatku roka zverejnilo rozpis najnovšej prognózy prevodu DPFO do rozpočtov obcí a VÚC pre rok 2025 podľa jednotlivých mesiacov. To podľa rezortu samosprávam významne uľahčí odhad a nastavenie cash flow v rozpočtovom hospodárení v roku 2025 a rovnako efektívnejšie plánovanie ich činnosti a financovanie.

Rezort uviedol, že aj vďaka tomuto kroku budú môcť samosprávy pružnejšie a predvídateľnejšie reagovať na predpokladaný nižší prevod DPFO v mesiaci máj 2025 z dôvodu zúčtovania a následne vratiek z titulu daňového bonusu podľa legislatívy platnej pre rok 2024. Ministerstvo financií na začiatku roka zaznamenalo pozitívne údaje v súvislosti s výškou podielových daní (výnos DPFO) poukázaných samospráve. V mesiaci január bol príjem obcí a VÚC z DPFO vyšší oproti prognóze o takmer 37 miliónov eur. Pri obciach bola poukázaná suma 255,9 milióna eur a pri VÚC to predstavuje sumu 137 miliónov eur.