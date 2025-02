Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje zverejnenie výzvy na podporu príjazdového turizmu

Na snímke sprava predseda OOCR Rajecká dolina Peter Slyško, minister cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) Dušan Keketi (nominant SNS) a štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák počas tlačovej konferencie MCRŠ v súvislosti s podporou cestovného ruchu a oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) v Rajeckých Tepliciach v pondelok 9. septembra 2024. FOTO TASR - Daniel Stehlík

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR pripravuje v krátkom čase zverejnenie výzvy a nových nástrojov na podporu prepravy návštevníkov a turistov zo zahraničia. Uviedol to štátny tajomník ministerstva Marek Harbuľák v stredu na stretnutí Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), Asociácie organizácií cestovného ruchu a Klubu incomingových cestovných kancelárií SACKA na zámku v Smoleniciach. Cieľom tohto stretnutia je posilniť príjazdový turizmus.

Priblížil, že slovenské cestovné kancelárie prinesú na Slovensko organizovaným spôsobom návštevníkov objem 5 000 000 eur. „Naštartovať príjazdový cestovný ruch môže byť hnacím motorom nielen pre regióny, pretože cestovný ruch vie priniesť peniaze aj do regiónov, ale, samozrejme, aj do štátnej pokladnice,“ zhrnul. Od 5. do 6 februára sa na Smolenickom zámku koná tretí workshop, ktorého témou je príjazdový cestovný ruch na Slovensko a nástroje jeho podpory a deklarácia spolupráce profesijných zväzov s ministerstvom cestovného ruchu a národnou agentúrou Slovakia Travel.

Výstupy z tohto workshopu majú podľa Harbuľáka ukázať, ako môže štát pomôcť jednotlivým zainteresovaným, či už cestovným kanceláriám, ale aj organizáciám cestovného ruchu a hotelierom. Spomenul, že Slovensko nie je dostupné pre vzdialenejšie trhy. „Jednou možností, ako to zlepšiť, je podpora prepravy, či už leteckej, cestnej alebo železničnej,“ dodal. Harbuľák tiež vyzdvihol dôležitosť kolektívnej spolupráce. „Jedným z našich hlavných cieľov je zvýšiť počet zahraničných návštevníkov z dlhodobého pohľadu a na to naozaj potrebujeme aktívnu spoluprácu všetkých stakeholderov (zainteresovaných), ktorí pôsobia na Slovensku,“ uviedol.