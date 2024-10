Minister zdravotníctva bude hľadať spôsoby, ako získať ďalšie financie pre zdravotníctvo

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/sasint

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) bude hľadať spôsoby, ako by mohol získať pre rezort viac financií na nové lieky, potreby nemocníc či potreby spojené so starnutím obyvateľstva. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu podľa neho nepokrýva niektoré položky, ktoré sú pre Ministerstvo zdravotníctva SR dôležité. Šaško to vyhlásil v utorok na sociálnej sieti. „Celkové prostriedky pre rezort zdravotníctva môžu pre nezainteresovaných vyzerať úctyhodne, len si treba uvedomiť, aké obrovské sú aj požiadavky jednotlivých zdravotníckych segmentov. Preto veľmi ocením, ak sa suma celkových výdavkov nebude politicky zneužívať, pretože to neraz vypovedá len o neznalosti kritikov o tejto problematike,“ vyhlásil minister. Dodal, že s rozpočtom nie je spokojný, no má nádej, že sa mu s pridelenými prostriedkami podarí zvládnuť výzvy, ktoré prinesie budúci rok.

Šaško spomenul, že rozpočet priamo nadväzuje na konsolidáciu verejných financií a jednotlivé rezorty sa tomu budú musieť prispôsobiť. Podľa ministrových slov bude jednou z jeho priorít sledovanie peňazí, aby sa zo systému nestrácali. „Zdravotníctvo určite potrebuje efektivitu a pokojne aj úsporu tam, kde sa so spoločnými peniazmi narába nehospodárne. Akékoľvek úsporné opatrenia sa však nezaobídu bez spolupráce celej vládnej koalície a politickej podpory vlády,“ vyhlásil. Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po dnešnom rokovaní vlády vyhlásil, že ministrovi Šaškovi podáva ruku, no dohoda musí byť založená na kompromise. Kamenický odmietol, že by sa mal cielený deficit zmeniť. Zvýšenie objemu financií pre akýkoľvek rezort podľa neho musí vychádzať buď zo zvýšenia príjmov štátu, alebo zo škrtov v rozpočte. Zhoda by podľa neho mala byť najprv v koalícii.