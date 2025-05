Minister Migaľ avizuje nový zákon: Problémy v krajoch spôsobuje kontrola verejného obstarávania

Samuel Migaľ. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Jedným z najväčších problémov nielen Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je proces kontroly verejného obstarávania. Po štvrtkovom regionálnom stretnutí v Poltári to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuel Migaľ (nezávislý). V krátkom čase tak podľa neho plánujú pripraviť nový zákon o verejnom obstarávaní.

Dodal, že to bude po diskusii s mestami, obcami alebo zástupcami organizácií, ktoré k téme budú mať čo povedať. Súčasné viaceré stupne kontroly obstarávania sa mu totiž zdajú zbytočné, rovnako aj korekcie, s ktorými potom súvisí predražovanie projektov.

Minister podotkol, že na štvrtkovom stretnutí so zástupcami miest a obcí na juhu BBSK sa dohodli o nenávratnom finančnom príspevku na dva projekty. Jeden sa týka turistickej gotickej cesty v regióne a druhý kanalizácie. Ako ďalej uviedol, so starostami hovorili o tom, čo potrebujú, a pre MIRRI sú to dôležité informácie. Podľa neho ich postupne vyhodnotia a začnú robiť konkrétne investície.

Primátor Poltára Peter Sitor povedal, že je viacero projektov, ktoré by chceli uskutočniť, ako napríklad rekonštrukcia polikliniky. „Chceme prepojiť mesto s prímestskou časťou Zelené, bola by to aj rekonštrukcia múzea a ďalších iných budov,“ poznamenal. Zároveň verí, že štvrtková diskusia bude prínosom pre ďalší rozvoj aj ostatných miest a obcí na Slovensku. „Financie, ktoré máme, veľakrát ani nestačia na chod mesta. Je preto veľmi potrebné, aby sme mohli čerpať eurofondy a mimorozpočtové zdroje,“ uzavrel.