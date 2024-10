Minister financií už hovorí o ďalšom zvyšovaní daní: Za čo si Slováci priplatia?

Na snímke premiér a predseda SMER-SD Robert Fico (v pozadí) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR

Po nedávnom schválení konsolidačného balíčka na budúci rok už rezort financií čoskoro začne pracovať na ďalších opatreniach, ktoré by mali pomôcť ozdraviť verejné financie. Minister financií Ladislav Kamenický krátko po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok už aj naznačil, ktorým smerom by sa ministerstvo chcelo uberať. Prezradil, že jednou z daní, z ktorej by štát chcel získať do rozpočtu viac peňazí, je daň z hazardu.

Proces ozdravovania štátnej kasy sa aktuálne prijatým balíčkom opatrení nekončí. Vláda bude musieť prijímať aj ďalšie opatrenia s cieľom znížiť deficit verejných financií k trom percentám hrubého domáceho produktu v roku 2027. Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že na nových opatreniach rezort začne pracovať už od polovice januára.

Aj keď po stredajšom schválení štátneho rozpočtu na rok 2025 vo vláde šéf rezortu veľmi konkrétny ešte nechcel byť, prezradil predsa len jednu oblasť, kde chce štát dane zvyšovať. Ide o hazard. „Len to musíme urobiť tak, aby sme peniaze aj reálne vybrali,“ upozorňuje minister financií. Vláda sa totiž chce vyhnúť scenáru, že by po zvýšení sadzieb tejto dane firmy utiekli do zahraničia, alebo sa hráči presunuli do online priestoru.

Kamenický taktiež prezradil, že jednou z oblastí, ktorej sa nechcú dotýkať, sú zmeny paušálnych výdavkov pre živnostníkov. Túto tému podľa jeho slov nechcú otvárať. Zároveň sa vyjadril aj k možným zmenám v nastavení druhého dôchodkového piliera. „Nebudem hovoriť nič k druhému pilieru, je to téma nášho koaličného partnera. Ako som povedal, u mňa je všetko otvorené z pohľadu ministra financií,“ vyhlásil Kamenický.

Vláda sa chce vyhnúť problémom s financovaním

Ozdravovanie verejných financií je podľa Kamenického na Slovensku nevyhnutný proces. Ak by sme totiž neznižovali deficity, mohli by sme mať časom problémy s predajom štátnych dlhopisov a získavaním zdrojov pre štát. Slovensko by sa tak postupne mohlo dostať až do bankrotu.

Podľa vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na ďalšie tri roky by mal deficit verejných financií v budúcom roku klesnúť na 4,7 percenta HDP a následne cez 3,7 percenta až k cieľu troch percent v roku 2027, čo je zároveň aj volebný rok. Minister financií avizuje, že sa bude snažiť doručiť tento výsledok, keďže Slovensko sa potrebuje dopracovať k spomínanému výsledku.