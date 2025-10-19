Minister Erik Tomáš: Trináste dôchodky zostanú, Hlas-SD ich vo vláde nezruší ani v roku 2025

Kým bude strana Hlas-SD vo vláde, tak sa 13. dôchodky nezrušia. Uviedol to v relácii televízie TA3 V politike minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v diskusii s opozičnou poslankyňou Martinou Bajo Holečkovou (SaS).
„Kým bude strana Hlas vo vláde, trinásty dôchodok zrušený nebude. A som veľmi rád, že napriek ťažkej konsolidácii sa ho podarilo zachovať vo výške 667,30 eura,“ priblížil Tomáš. Trinásty dôchodok bol podľa jeho slov konkrétnym sľubom strany Hlas-SD, ale aj záväzkom z programového vyhlásenia vlády.
Podľa Bajo Holečkovej sa za tejto vlády sociálny štandard znížil, a to zvýšením mnohých daní, zavedením transakčnej dane, zvýšením zdravotných a sociálnych odvodov. „A aký je výsledok? Po tomto všetkom sme na deficite tam, kde sme boli v čase, keď ste preberali túto republiku. Sme na tom istom. Kde sú všetky tie peniaze?“ oponovala poslankyňa. Štát podľa nej nemá na 13. dôchodky, požičiava si na ne a zaplatia ich budúce generácie.
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) musí podľa Tomáša vysvetliť všetky záležitosti, pre ktoré ho chce opozícia odvolávať z funkcie. „Pravda je taká, že pán Migaľ je už podľa dodatku ku koaličnej dohode nominantom strany Smer-SD vo vláde a politickú zodpovednosť za neho už nesie Smer. Súčasťou koaličnej dohody je to, že akékoľvek hlasovanie s opozíciou o odvolaní člena vlády by bolo porušením koaličnej dohody. Takže môžem povedať len toľko, že my sa zachováme zodpovedne,“ uviedol Tomáš.
„To je už taký smutný obraz tejto vlády. Pán Migaľ je podľa mňa taká paródia na ministra, pretože dobre vieme, ako sa ním stal – povydieral trochu Roberta Fica (Smer-SD) a stal sa ministrom presne preto, aby bola zachovaná vláda,“ doplnila k odvolávaniu Migaľa Bajo Holečková.
Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa podľa Tomášových slov správaním pri hlasovaní v parlamente sám vylučuje z vládnej koalície, ak nehlasuje za kľúčové koaličné legislatívne zmeny. „Mali sme tu okrem iných bežných zákonov tri dôležité hlasovania, jedno hlasovanie bolo o novele ústavy, druhé hlasovanie bolo o zákonoch Lex konsolidácia. Teraz je to zákon o štátnom rozpočte. Pri tých prvých dvoch nehlasoval, nepodporil vládnu koalíciu a pri zákone o štátnom rozpočte uvidíme, ako to dopadne. Pokiaľ nepodporí ani zákon o štátnom rozpočte, tak potom nerozumiem, načo je vo vládnej koalícii,“ podčiarkol minister práce. „To neviem komentovať,“ doplnila Bajo Holečková.