Minister Blanár: Slovensko v EÚ bojuje za ochranu ekonomiky a vyššiu konkurencieschopnosť

Ekonomické témy, ktoré Slovensko v Európskej únii (EÚ) nastoľuje, nemajú za cieľ ju narušovať, ale ochrániť našu ekonomiku a v konečnom dôsledku pomôcť aj Únii samotnej. V TASR TV to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Reagoval tým na opozičnú kritiku postoja Slovenska k pripravovanému 19. balíčku protiruských sankcií. Premiér Robert Fico (Smer-SD) totiž na rokovaní s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom 11. septembra spojil otázku slovenskej podpory tohto balíčka s riešením ekonomických tém, ktoré sú podľa neho pre Slovensko dôležité. „To, čo tu bolo predtým prijaté, či už to bol Green Deal alebo aktivistický prístup k odpájaniu sa od energií, poškodzuje celú Európsku úniu, lebo strácame konkurencieschopnosť,“ tvrdí Blanár.
Cieľom Slovenska podľa neho je, aby sa o týchto témach začalo rokovať. „Je potrebné tie témy otvárať a my ich otvárame, lebo musíme ochrániť našu ekonomiku. Musíme konsolidovať vinou nezodpovedného správania sa bývalých vlád a teraz, keď nám ešte prídu drahé energie, ako to budeme ľuďom vysvetľovať?“ opýtal sa Blanár.
Dodal, že ak bude klesať konkurencieschopnosť Európskej únie, prejaví sa to na životnej úrovni jej obyvateľov. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová napríklad podľa neho vo svojom hodnotení stavu Únie spomínala aj renesanciu jadrovej energie. „Keď sme išli stavať ďalšie bloky v Mochovciach, boli sme kritizovaní. Dnes si uvedomujú, že bez jadrovej energetiky to nejde,“ upozornil Blanár.
Aj septembrové rokovania s ukrajinskou stranou mali podľa neho dôležitý ekonomický rozmer. Na bilaterálnom stretnutí s ukrajinským ministerským partnerom Andrijom Sybihom hovorili okrem iného o napĺňaní projektov zahrnutých v spoločnej cestovnej mape.
Minister Blanár pozitívne hodnotí aj dohodu na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by malo byť v októbri.
Medzivládne konzultácie českého a slovenského kabinetu sú aktuálne pozastavené, Blanár je však presvedčený, že vzájomná spolupráca pokračuje a po októbrových voľbách v Českej republike na ňu bude možné nadviazať. „Rešpektujeme vôľu voličov v Českej republike, koho si vyberú, s tým budeme rokovať,“ povedal.
Pri príležitosti veľkej globálnej témy, ktorou bolo výročie ukončenia druhej svetovej vojny, uskutočnili slovenskí ústavní činitelia viacero zahraničných ciest. Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) navštívili Japonsko a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa zúčastnil na oslavách v čínskom Pekingu. „Boj proti fašizmu a koniec druhej svetovej vojny je téma, na ktorej sa všetci zhodneme. A na základe ktorej môžeme riešiť súčasné krízy,“ konštatoval Blanár.
Pripomenul, že postoj krajín globálneho juhu vrátane Číny bude dôležitý aj pri snahe ukončiť ozbrojený konflikt na Ukrajine. „Bolo chybou, že tam neprišiel nikto z vrcholných predstaviteľov Európskej únie,“ povedal minister. Cesta premiéra Fica do Pekingu bola podľa neho dlhodobo plánovaná, rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bezprostredne po návrate z Číny bolo podľa Blanára iniciované požiadavkou z ukrajinskej strany krátko pred touto cestou.
„My sme to prijali pozitívne. Upravili sme to tak, aby hneď po návrate z Číny pán premiér pristál v Košiciach a mohol sa zúčastniť na tomto stretnutí,“ uviedol Blanár. „Myslím si, že to bolo dobré preto, lebo pán prezident Zelenskyj mohol z prvej ruky dostať od pána premiéra informácie z rokovaní, ktoré absolvoval v Pekingu,“ konštatoval Blanár.