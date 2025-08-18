Minimálna mzda opäť porastie: Zamestnávatelia varujú pred hrozbou pre ekonomiku Slovenska

Zamestnávatelia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR odmietajú ďalší nárast minimálnej mzdy. Upozorňujeme aj na fakt, že Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde je minimálna mzda naviazaná nielen na príplatky, ale aj na stupne náročnosti práce. Táto kombinácia je pre podnikateľské prostredie mimoriadne zaťažujúca, uviedol na sociálnej sieti viceprezident AZZZ Roman Karlubík.
„V čase, keď nás čakajú ďalšie konsolidačné opatrenia a slovenská ekonomika stagnuje, nie je ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy podľa aktuálne platného mechanizmu udržateľné. Najmä malé a stredné podniky, ktoré tvoria základ zamestnanosti na Slovensku, budú musieť čeliť zvýšeným nákladom,“ uviedol Karlubík. Podľa schváleného automatu sa od januára aj bez dohody sociálnych partnerov minimálna mzda zvýši na 915 eur, čo je o 99 eur viac ako v súčasnosti.
Slovensko sa podľa AZZZ už roky „prikrýva perinou, na ktorú nemá“. Rozdiel medzi rastom produktivity práce a zvyšovaním minimálnej mzdy sa stále viac prehlbuje. Asociácia rozumie, že ide o sociálne citlivú tému, no bez reálneho ekonomického krytia môže takéto rozhodnutie podľa nej viesť len k ďalšiemu nárastu inflácie a poklesu konkurencieschopnosti. „Vyzývame preto na zodpovedný prístup, ekonomika nemôže dlhodobo fungovať na princípe dobrých úmyslov bez reálneho základu,“ dodal Karlubík.