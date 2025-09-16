Milei po volebnej porážke mení kurz: Argentína zvýši výdavky na dôchodky, zdravotníctvo aj školstvo

Nový argentínsky prezident Javier Milei v kampani sľuboval radikálny rez motorovou pílou. Svoj sľub zatiaľ drží. Foto: SITA/AP
TASR

Argentínsky prezident Javier Milei po porážke svoje strany vo voľbách v dôležitej provincii Buenos Aires sľubuje ústupky v sociálnej politike. Výdavky na dôchodky, zdravotníctvo a vzdelávanie v budúcom roku vzrastú, vyhlásil v pondelok (15. 9.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Milei zároveň v televíznom príhovore zdôraznil, že jeho politika výdavkových škrtov prináša výsledky, najmä v podobe zníženia inflácie. Pripustil však, že mnohí obyvatelia zatiaľ nepociťujú zlepšenie svojej situácie.

Mileiho aliancia La Libertad Avanza (Sloboda napreduje, LLA) začiatkom septembra utrpela porážku vo voľbách v provincii Buenos Aires. Hlasovanie, v ktorom zvíťazila stredoľavicová koalícia Únia za vlasť (UP), nedávno premenovaná na Fuerza Patria, sa považuje za dôležitý test nálady obyvateľov pred parlamentnými voľbami plánovanými na koniec októbra. V provincii žije približne 40 % argentínskych voličov a podieľa sa tiež na viac ako 30 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.

Samozvaný „anarchokapitalista“ Milei presadzuje drastickú politiku úsporných opatrení, v rámci ktorej boli prepustené tisíce štátnych zamestnancov, zoškrtané dotácie a zastavené práce na verejných stavbách. Podarilo sa mu tým dosiahnuť prvý rozpočtový prebytok Argentíny za 14 rokov a výrazne znížiť infláciu.

Negatívom bol pokles výkonu ekonomiky, strata pracovných miest a škrty v dôchodkoch a podpore ľudí so zdravotným postihnutím. Proti úsporným opatreniam vlády sa opakovane konajú protesty.

