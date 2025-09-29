Podnikanie by si mohol bez problémov vyskúšať každý. Taká je vízia poslancov za Progresívne Slovensko, ktorí predložili do parlamentu návrh na vydanie úplne nového zákona o mikropodnikaní. Ľudia by podľa neho dostali možnosť do určitej sumy príjmov podnikať bez byrokratickej záťaže, bez odvodov a iba s minimálnymi daňami.
Mikropodnikanie má slúžiť pre ľudí, ktorí si chcú legálne privyrobiť, alebo pre ľudí, ktorí si chcú svoj podnikateľský nápad otestovať na reálnom trhu bez toho, aby museli hneď od začiatku na seba brať všetku administratívu a náklady spojené so zakladaním živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Uviedlo to v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré navrhuje uzákoniť mikropodnikanie.
„Vláda minulý týždeň v rámci konsolidácie prakticky zničila a vymazala akýkoľvek priestor pre drobné podnikanie a živnostníkov, ktorý tu doteraz existoval. Spravili to predovšetkým tak, že zvýšili povinný zdravotný odvod a zároveň zaviedli úplne nový povinný odvod aj do Sociálnej poisťovne,“ odôvodnil návrh podpredseda PS Michal Truban.
Z toho dôvodu navrhuje hnutie uzákoniť mikropodnikanie, ktoré by sa malo zdaňovať iba na úrovni troch percent. Ročný limit príjmov by mal byť nastavený ako 60 % z 12-násobku mesačnej minimálnej mzdy, a teda na úrovni zhruba 6600 eur. „Keď to zhrniem, pokiaľ chcete začať s podnikaním alebo si trošku privyrobiť a máte obrat alebo príjmy do 6600 eur, tak sa to daní iba troma percentami, žiadna byrokracia, nič iné,“ vysvetlil Truban.
Mikropodnikanie by malo byť určené výlučne pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Zároveň nie je povolené poskytovanie služieb a predaj tovaru pre súčasného alebo bývalého zamestnávateľa 24 mesiacov spätne, aby sa mikropodnikanie nevyužívalo na obchádzanie daní. Taktiež sa zakazuje kombinácia s aktívnou živnosťou a podnikaním. Hnutie podčiarklo, že mikropodnikanie nemá v žiadnom prípade slúžiť ako náhrada za trvalý pracovný pomer alebo riadne podnikanie.
Základné parametre mikropodnikania podľa návrhu poslancov PS:
• určené výlučne pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• jednoduchý režim: bez podávania daňového priznania, bez povinnosti viesť účtovníctvo – stačí rýchla registrácia prostredníctvom portálu slovensko.sk spolu s otvorením účtu v banke pre mikropodnikateľov ,
• zdanenie 3 % z každej kreditnej operácie na účte,bez zdravotných či sociálnych odvodov,
• ročný limit príjmov je nastavený ako 60 % z 12-násobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej pre daný rok. Po jeho prekročení sa uplatní zvýšená sadzba 35 % na ďalšie príjmy nad túto hranicu, pretože príjem z mikropodnikania má byť len doplnkovým, nie plnohodnotným zamestnaním alebo podnikaním. Zvýšená sadzba má motivovať k založeniu živnosti alebo spoločnosti,
• zákaz poskytovania služieb a predaja tovaru pre súčasného alebo bývalého zamestnávateľa (24 mesiacov spätne),
• zákaz kombinácie s aktívnou živnosťou a podnikaním,
• zákaz prijímania platieb z niektorých druhov pasívneho príjmu, ktoré sú zdaňované podľa zákona o dani z príjmov samostatne,
• zúčtovanie dane bankou priamo správcovi dane na mesačnej báze (pri zahraničnej banke platí osobitný režim),
• kompatibilita so sociálnymi dávkami a štipendiami – návrh zákona zabezpečuje, aby mikropodnikanie nebolo penalizované stratou sociálnej podpory.
„Ak chceme vedieť, o akú skupinu ľudí ide, Štatistický úrad SR nevedie úplne presné štatistiky, ale ide o okolo 160 000 takýchto ľudí. Medzi nich patria napríklad najmä mamy na rodičovskej dovolenke, ktoré si popri starostlivosti o deti privyrábajú tým, že dokážu niečo vyrobiť a potom to predať, alebo napríklad duly pomáhajúce ženám pri pôrodoch či laktačné poradkyne, ktoré zase pomáhajú čerstvým matkám pri dojčení. Rovnako tak mladí ľudia, čo popri škole aj ovládajú niečo navyše a takto majú aspoň pár eur navyše na živobytie,“ doplnila podpredsedníčka PS Simona Petrík.