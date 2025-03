Migaľ a Šalitroš v Bruseli zdôraznili význam kohézie a lepšie čerpanie fondov EÚ

Samuel Migaľ. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa v piatok v Bruseli zúčastnili na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v oblasti kohéznej politiky. Podľa ich slov hlavnou témou rokovaní bolo prispôsobenie politiky súdržnosti tak, aby EÚ dokázala reagovať na meniace sa priority a výzvy, ktorým čelí. Informuje o tom spravodajca.

Migaľ označil politiku kohézie ako nástroj, ktorým Slovensko môže čerpať peniaze z eurofondov a znižovať tlak na štátny rozpočet. Debaty na Rade ministrov podľa neho boli aj o tom, aby Brusel vedel účinnejšie reagovať na potreby krajín a regiónov. „Ocenil som prístup Poľska, ktoré je momentálne predsedníckou krajinou v Rade EÚ a potvrdil som, že sa chceme učiť od Poľska, ako úspešne čerpať európske zdroje,“ povedal Migaľ.

Ministri riešili aj nastavenie budúceho viacročného finančného rámca, pričom Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nechcú krátiť zdroje z kohézie. Migaľ spresnil, že Slovensko chce zachovať fondy, ktoré pomáhajú rozvoju regiónov.

„Zároveň sa otvára otázka financovania zbrojárskeho priemyslu. Poľsko je aktívne v tom, že chce využívať tieto prostriedky. Sú krajiny, ktoré chcú, aby tieto prostriedky neboli priamo na podporu zbrojárskeho priemyslu, ale na dvojaké použitie, vojenské aj civilné. Diskusie sú o tom, ako to správne nastaviť, aby čerpanie bolo presnejšie a dokázalo viac reagovať na situáciu samotných krajín a aby nebolo rozhodované byrokraticky z úrovne Bruselu,“ vysvetlil minister.

Pracovná cesta do Poľska

Migaľ potvrdil, že jeho rezort chystá pracovnú cestu do Poľska, aby sa slovenská strana inšpirovala úspechmi susedov s čerpaním eurofondov. Detaily návštevy v Bruseli dolaďoval s poľskou ministerkou pre rozvojové fondy Katarzynou Pelczyňskou-Naleczovou. Do Varšavy by mal vycestovať spolu so štátnym tajomníkom Šalitrošom.

„Porovnáme skúsenosti v rámci čerpania eurofondov. Poľsko má určité procesy, z ktorých sa chceme inšpirovať. Sú oveľa rýchlejší v čerpaní, vo schvaľovaní fondov aj ich v kontrole. My tiež máme niektoré procesy, ktoré fungujú lepšie ako v Poľsku, môžeme sa od seba učiť,“ povedal Šalitroš.

Pripomenul, že Slováci žijúci v blízkosti poľských hraníc dobre vedia, aký pokrok urobilo Poľsko za posledných 20 rokov, že v mnohých ukazovateľoch predbehlo krajiny z Vyšehradskej štvorky. Ten dôvod je podľa neho efektívnejšie čerpanie eurofondov na ciele, ktoré regióny najviac potrebujú.

Lepšie čerpanie eurofondov

Migaľ zdôraznil, že lepšie čerpanie eurofondov pomôže konsolidácii štátneho rozpočtu, lebo všetky zdroje získané pre opravu ciest či mostov budú príspevkom do rozpočtu cez odvedené dane.

„Je dôležité hovoriť s partnermi, od ktorých sa máme čo učiť. A to nielen o čerpaní eurofondov, ale aj v oblasti IT, ktorá spadá pod naše ministerstvo. O tomto chcem diskutovať s partnermi na našej úrovni a verím, že nadviažeme dobré priateľské vzťahy na to, aby sme si mohli navzájom poradiť a zefektívniť to, čo doteraz zaostávalo,“ odkázal Migaľ.