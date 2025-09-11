Meta čelí najväčšej hromadnej žalobe v Rakúsku a Nemecku: Obyvatelia môžu získať odškodné za sledovanie

Rakúske Združenie na ochranu spotrebiteľov (VSV) podalo v Rakúsku a Nemecku hromadné žaloby proti spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram. Americký koncern sleduje obyvateľov, čo je v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie (EÚ) v oblasti ochrany údajov, oznámilo združenie vo štvrtok na tlačovej konferencii vo Viedni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Všetci Rakúšania, s účtom alebo bez účtu na platformách Mety, sa môžu bezplatne pripojiť k žalobe, uviedla Daniela Holzingerová, predsedníčka VSV. Účastníci konania majú možnosť „za určitých okolností získať značnú náhradu škody“ bez toho, aby znášali akékoľvek náklady, doplnil zástupca VSV Peter Kolba. Meta nesleduje len to, čo sa deje na Instagrame a Facebooku, ale aj to, čo sa deje mimo týchto sietí na celom internete, poznamenal právny zástupca VSV Max Baumeister. Proti tomuto „sledovaniu súkromného života“ sa používatelia doteraz nemohli brániť, dodal.
Podľa organizátorov ide o najväčšiu žalobu, aká bola kedy podaná v nemecky hovoriacom priestore. Rôzne súdy v Nemecku doteraz v približne polovici prípadov v rozhodnutiach, ktoré ešte nie sú právoplatné, priznali náhradu škody vo výške 100 až 1000 eur, uviedla agentúra APA.