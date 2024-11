Mesto Zvolen predpokladá, že zimná údržba ciest a chodníkov by mohla stáť približne 750-tisíc eur

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Na základe vyhodnotenia minuloročnej zimy je predpoklad, že túto sezónu by údržba zvolenských ciest a chodníkov mohla stáť približne 750 000 eur. Všetko však závisí od počasia. Informoval o tom hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Dodal, že údržbu bude počas nastávajúcich štyroch rokov zabezpečovať z väčšej časti prostredníctvom svojho nového zmluvného partnera, ktorým je spoločnosť Valtec z Lieskovca. „Novinkou oproti zmluve z predchádzajúcich rokov je to, že mesto bude mať hlavné slovo pri rozhodnutí, či má byť preventívny posyp,“ objasnil. Tiež bude podľa neho možné, aby bol po vyhodnotení aktuálnych poveternostných podmienok iba v tých častiach mesta, kde si to situácia vyžiada.

Nie v celom meste. Samospráva verí, že tým ušetrí peniaze. Zvolen sa stará o 101 kilometrov ciest a 95 kilometrov chodníkov. Hovorca pripomenul, že zmluvný partner má k dispozícii najväčší počet ľudí i strojového vybavenia. „Používa všetky druhy sypačov, od veľkých až po tie najmenšie, keďže musí obsiahnuť veľkú väčšinu ciest a chodníkov v meste,“ podotkol. Na miesta, kde sa nedostanú stroje, musí nasadiť ľudí a vyčistiť ich ručne. Ako ďalej uviedol, niektoré ulice mesto čistí vlastnými zamestnancami a technikou svojho Strediska komunálnych služieb.

Sú to sídliská Zlatý potok, Balkán a niektoré ďalšie menšie lokality. „V rámci strediska pracuje na zimnej údržbe šesť až osem ľudí, k dispozícii majú dva špeciálne traktory a ďalšiu techniku,“ povedal. Starostlivosť o pešiu zónu a priľahlé ulice zabezpečuje spoločnosť Service Plus Slovensko. Samosprávu vyšla zimná údržba v sezóne 2023/2024 na takmer 740 000 eur. Vyplýva to z materiálu, v ktorom ju samospráva vyhodnocovala a predkladala na rokovanie mestského zastupiteľstva. Údržbu vykonávali tri subjekty – Begbie, Service Plus a Stredisko komunálnych služieb. Zmluva so spoločnosťou Begbie však zanikla, samospráva ju totiž s poskytovateľom služby ukončila k 30. aprílu tohto roka.