Mestá znížia svoje výdavky spoločným verejným obstarávaním elektriny a plynu

Foto: SITA

Mestá znížia svoje výdavky na budúci rok aj spoločným verejným obstarávaním elektriny a plynu. To pomôže mnohým mestám ušetriť finančné prostriedky a lepšie hospodáriť s peniazmi z rozpočtu. Zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS) na piatkovej tlačovej konferencii upozornili, že je to jedno z riešení v nadväznosti na schválenú konsolidáciu vládou SR, ktorá najviac obmedzí samosprávy a donúti ich škrtať výdavky či rušiť služby pre obyvateľov Slovenska.

„Hľadáme spôsob, ako pomôcť pri konsolidácii verejných peňazí, pretože si veľmi dobre uvedomujeme, že verejné financie štátu sú naozaj v katastrofálnej situácii a podľa nás si vyžadujú možno oveľa silnejšiu konsolidáciu. Rozhodli sme sa hľadať riešenia, jedno riešenie sme našli, a to, že sme uskutočnili v rámci ÚMS spoločné centrálne verejné obstarávanie na nákup plynu a nákup energie,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček. Doplnil, že do spoločného verejného obstarávania sa zapojilo približne 14 miest a vďaka tejto iniciatíve sa im podarí v budúcom roku znížiť výdavky v oblasti nákupu plynu a energie. Pozitívny prínos do budúcnosti v tom vidia aj ďalší zástupcovia členských miest ÚMS zo Stupavy, Pezinka či Dubnice nad Váhom, ktorí sa zhodli na tom, že spoločné verejné obstarávanie pomôže mestám usporiť finančné prostriedky.

Rybníček spresnil, že vyššia daň z pridanej hodnoty budúci rok priamo zasiahne mestá a obce. Rovnako podľa neho prídu samosprávy o 19 % z príjmu z dane od fyzických osôb, pričom konsolidácia sa samospráv dotýka už od roku 2022, keď sa zvyšoval daňový bonus a celkovo prišli mestá a obce v rokoch 2024 a 2025 o 300 až 400 miliónov eur. Primátor Bratislavy Matúš Vallo dodal, že konsolidačný balík bude mať negatívny vplyv najmä na rozpočty samospráv. Hlavné mesto prišlo podľa neho už v minulosti o vyše 50 miliónov eur, pričom muselo výrazne šetriť a zoškrtať investície do opráv chodníkov, obnovy športovísk aj verejných priestorov. Upozornil, že opatrenie možnosti poukázania dvoch percent z dane z príjmov na oboch rodičov môže spôsobiť samosprávam výpadok približne 70 miliónov eur.

„Zvyšuje sa aj celková inflácia z 3,9 % na 5,4 %, čo prirodzene ešte viac zvýši cenovú úroveň a všetky náklady. Zmena bola opäť raz pripravená, presadená bez riadnych analýz vplyvu na samosprávy a výkonných kompetencií. Výpadky v rozpočtoch samospráv tento rok pritom nepokryje ani vládou avizovaná 50 miliónová kompenzácia, keďže už odhad výnosu z dane z plynu pre všetky samosprávy na rok 2024 ukazuje výpadok až 81 miliónov eur,“ uzavrel Vallo.