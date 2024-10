Menová politika ECB nie je ani po znížení sadzieb uvoľnená, tvrdí analytik

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com/Masood Aslami

Napriek aktuálnemu zníženiu sadzieb nemožno menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB) považovať za uvoľnenú. V reakcii na štvrtkové rozhodnutie Rady guvernérov ECB znížiť kľúčové sadzby o ďalších 25 bázických bodov to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

„Naopak, v súlade s novou prognózou, ktorá nezmenila výhľad na celkovú úroveň očakávanej priemernej harmonizovanej inflácie v eurozóne, v najbližších štvrťrokoch ostane politika ECB aj naďalej utiahnutá a ďalšie uvoľňovanie bude postupné a predvídateľné,“ avizoval ekonóm.

Analytik do konca roka očakáva ešte jedno zníženie sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Zároveň však upozornil, že to nie je úplne isté. „V prípade, že na finančných trhoch prevládne prílišne uvoľnená nálada, ktorá by mohla limitovať transmisiu monetárnej politiky, nie je vylúčené, že sa ECB rozhodne v decembri urobiť prestávku a skrotiť tak optimizmus finančných trhov, ktoré v posledných týždňoch očakávajú svižné tempo uvoľňovania menovej politiky,“ vysvetlil.

Posledné slovo pri ďalšom rozhodovaní ECB budú mať podľa Kočiša prichádzajúce dáta. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že proces znižovania inflácie je na dobrej ceste. Rozhodnutia bude banka naďalej prijímať od zasadnutiach k zasadnutiu a situácia bude preto jasnejšia v druhej polovici novembra, avizoval.

Vďaka postupnému uvoľňovaniu menovej politiky by malo podľa analytika dochádzať aj k ďalšiemu pozvoľnému poklesu trhových úrokových sadzieb. „Na druhej strane, vývoj úrokových sadzieb pre spotrebiteľov záleží od vývoja ceny tzv. dlhých peňazí na trhu a zároveň od rizikovej prirážky Slovenska. Teda aj na úrokové sadzby bude v konečnom dôsledku výrazne vplývať to, ako sa dokáže financovať štát,“ upozornil Kočiš.

Rada guvernérov sa rozhodla vo štvrtok znížiť tri kľúčové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií sa tak s účinnosťou od 23. októbra znížia na 3,25 %, 3,40 % a 3,65 %. Ide už o tretie zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou v tomto roku.

Medziročná inflácia v eurozóne podľa najnovších údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat v septembri klesla na 1,7 % z augustovej úrovne 2,2 %. Inflácia sa tak prvýkrát od polovice roka 2021 dostala pod strednodobú cieľovú hodnotu ECB, ktorá predstavuje 2 %.