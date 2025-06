Menej voľna za zmeny v transakčnej dani? Fico hovorí o rušení ďalších dvoch dní pracovného pokoja!

Predseda vlády SR Robert Fico počas návštevy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR premiérom SR v rámci série pracovných návštev na ministerstvách. Bratislava, 28. máj 2025. Foto: SITA

Dostáva sa ďalšie rušenie dní pracovného pokoja opäť do hry? Predseda vlády Robert Fico hovorí, že práve toto opatrenie môže byť náhradou za prípadný výpadok po úprave transakčnej dane. Sám však pochybuje, či by sa takúto dohodu podarilo dosiahnuť.

Ak chce niekto rušiť transakčnú daň pre niektoré skupiny podnikateľov, musí prísť aj s návrhom, ako nahradiť výpadok v stovkách miliónov eur. To je odkaz, ktorý predseda vlády Robert Fico opakovane posiela svojmu koaličnému partnerovi, šéfovi SNS Andrejovi Dankovi. Práve o jeho návrhu na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malých podnikateľov s ročným obratom do 100-tisíc eur sa totiž bude v prvom čítaní rokovať už na aktuálnej parlamentnej schôdzi.

Premiér v nedeľu naznačil, že Dankov návrh podľa neho cez prvé čítanie prejde a potom bude priestor sa baviť o opatreniach, ktoré by výpadok 200 až 300 miliónov v rozpočte nahradil. Prišiel tiež aj s námetom, aké by mohlo byť riešenie, hoci sám príliš neverí, že by sa podarilo presadiť. Ide o rušenie ďalších dní pracovného pokoja počas štátnych sviatkov.

„Ja tam vidím možno jeden námet, o ktorom by sme mohli hovoriť, a to je otázka štátnych sviatkov. Poďme sa o tom rozprávať, pretože každý jeden štátny sviatok prináša v prípade zrušenia 150 miliónov eur do štátneho rozpočtu,“ tvrdí premiér. Zároveň pripomenul, že jeho vláda už jeden deň pracovného pokoja zrušila a to 1. september. Na rušení ďalších voľných dní sa však podľa neho nepodarilo dosiahnuť dohodu, hoci máme jeden z najväčších počtov štátnych sviatkov na svete.

Toto by podľa Fica ale mohol byť spôsob, ako nahradiť výpadok z úpravy transakčnej dane. Sám však pochybuje, či by bola na ňom možná dohoda. „Tak teda ponúkam vám alternatívu. Ak niekto tvrdí, že treba časť z tej transakčnej dane zrušiť a príde štátny rozpočet o 200 alebo 300 miliónov eur, tak ponúknime alternatívu, že zrušíme jeden štátny a jeden cirkevný štátny sviatok a budete vidieť ten cirkus. A nedohodneme sa absolútne na ničom,“ vyhlásil.

Nápad od zamestnávateľov

Premiér sa pri tejto téme inšpiroval nedávnym návrhom konsolidačných opatrení Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Zamestnávatelia navrhujú realizovať konsolidačné opatrenia v štyroch rozsiahlych oblastiach, pričom celková suma, ktorú by štát ušetril zavedením opatrení, je vo výške 6,5 miliardy eur. Ide pritom o kombináciu opatrení v oblastiach zefektívnenia prevádzky verejnej správy, adresnosti pomoci štátu, práce a zamestnávania a plnej implementácii opatrení revízií výdavkov jednotlivých rezortov vlády.

Súčasťou týchto navrhovaných opatrení je aj návrh na zrušenie dvoch štátnych sviatkov. Tento krok by mal podľa odhadov zamestnávateľov priniesť do štátnej kasy ročne zhruba 300 miliónov eur. „Počet sviatkov, počas ktorých sa nepracuje je v SR jeden z najvyšších v OECD. Zrušením dvoch z nich by sme sa posunuli viac k stredu a benefitovali by sme z hľadiska produktivity, konkurencieschopnosti a dodatočných daňových príjmov,“ argumentuje RÚZ.

Proti takémuto kroku sa však ostro postavili zástupcovia zamestnancov, čiže odbory. Konfederácia odborových zväzov SR upozorňuje, že z pohľadu tabuliek môže síce zrušenie sviatku znamenať „viac odpracovaných hodín“, čo sa interpretuje ako vyššia produktivita, realita je však iná. „Slováci už dnes patria medzi najviac pracujúcich v EÚ – podľa najnovších údajov pracujú v priemere viac hodín týždenne ako ich kolegovia v západnej Európe,“ uvádza KOZ.

A čo si o podobných návrhoch myslia samotní Slováci? Hoci väčšina s návrhmi na rušenie dní pracovného pokoja nesúhlasí, stále je tu veľká skupina, ktorá je za. Rušenie ďalších dní pracovného pokoja by bez väčších problémov podporil podľa záverov nášho nedávneho prieskumu každý piaty Slovák. Viac si o názoroch Slovákov na rušenie voľných dní môžete prečítať v článku na tomto odkaze.