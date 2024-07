Medzinárodný menový fond výhľad rastu svetovej ekonomiky nezmenil

Foto: flickr.com/Simone D. McCourtie/World Bank

Medzinárodný menový fond (MMF) ponechal výhľad rastu svetovej ekonomiky na tento rok na 3,2 percenta, ako uvádza jeho jarná prognóza. Zlepšil však výhľad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Indie a Číny, teda kľúčových predstaviteľov hospodárskeho zoskupenia BRICS. Fond to v utorok uviedol v aktualizácii jarného výhľadu.

Za problematický považuje menový fond vývoj inflácie. Tá síce všeobecne zvoľňuje, ale pomalšie, než sa čakalo. MMF to odôvodňuje najmä rastom cien v sektore služieb. Riziko vyššej inflácie tak podľa fondu znamená, že by základné úrokové sadzby mohli zostať vysoké dlhší čas. A to v čase silnejúceho obchodného napätia a politickej neistoty.

Na budúci rok MMF počíta s rastom globálnej ekonomiky o 3,3 percenta, čo je oproti jarnému výhľadu o desatinu percentuálneho bodu viac. Vlani svetová ekonomika vykázala rast o 3,3 percenta a predvlani o 3,5 percenta.

Eurozóne na tento rok predpovedajú rast o 0,9 percenta

Odhad tohtoročného rastu ekonomiky Spojených štátov menový fond oproti jarnému výhľadu zhoršil o desatinu bodu na 2,6 percenta. Na budúci rok počíta so spomalením tempa rastu na 1,9 percenta, ako očakával aj na jar. Eurozóne potom na tento rok predpovedá rast o 0,9 percenta, o desatinu percentuálneho bodu viac než v jarnom výhľade, odhad na budúci rok nechal bez zmeny na 1,5 percenta. Nemecko podľa MMF tento rok vykáže rast o 0,2 percenta a na budúci rok o 1,3 percenta. To je rovnaké ako v jarnej prognóze.

Výhľad rastu čínskej ekonomiky fond zvýšil oproti jarnej prognóze o štyri desatiny percentuálneho bodu na 5,0 percenta, výhľad rastu na budúci rok zvýšil tiež o štyri desatiny bodu, a to na 4,5 percenta. V prípade Indie menový fond tento rok počíta s rastom o 7,0 percenta, čo je o dve desatiny bodu viac ako v jarnej prognóze. Výhľad rastu na budúci rok MMF ponechal na 6,5 percenta.

BRICS je hospodárske zoskupenie, ktoré sa prezentuje ako rival skupiny G7

Skupina BRICS je hospodárske zoskupenie, ktoré sa prezentuje ako rival západných štátov združených v skupine G7. Skupinu pôvodne tvorili Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika, od tohto roku k nej patrí tiež Irán, Egypt, Etiópia a Spojené arabské emiráty. Na tvorbe HDP celého sveta sa BRICS podieľa skoro tretinou.

Rusku, ktoré už viac než dva roky bojuje s Ukrajinou, menový fond na tento rok predpovedá hospodársky rast o 3,2 percenta. To je rovnako ako v jarnej prognóze. Odhad rastu na budúci rok menový fond zhoršil na 1,5 percenta, čo je o tri desatiny percentuálneho bodu menej, ako predpovedal na jar.