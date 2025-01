Medzinárodný menový fond mierne zvýšil prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku

Foto: flickr.com/Simone D. McCourtie/World Bank

Medzinárodný menový fond (MMF) zvýšil o desatinu percentuálneho bodu prognózu rastu globálnej ekonomiky. Rýchlejšia expanzia v USA by totiž mala vykompenzovať slabší rast v Nemecku, Francúzsku a ďalších veľkých ekonomikách. MMF aktuálne počíta v tomto aj budúcom roku s nárastom svetovej ekonomiky o 3,3 % po expanzii o 3,2 % v roku 2024.

MMF vo svojich aktualizovaných vyhliadkach svetovej ekonomiky World Economic Outlook počíta v tomto aj budúcom roku s jej nárastom o 3,3 % po expanzii o 3,2 % v roku 2024. Globálna inflácia by sa mala v tomto roku spomaliť na 4,2 % a v roku 2026 na 3,5 % a umožniť pokračovanie v normalizácii menových politík hlavných centrálnych bánk.

MMF však upozornil na to, že globálny rast zostáva pod historickým priemerom 3,7 % z rokov 2000 až 2019, a varoval vlády pred jednostrannými opatreniami, ako sú clá, iné obchodné bariéry alebo subvencie, ktoré by mohli poškodiť obchodných partnerov a podnietiť odvetné opatrenia. Takéto politiky „zriedkakedy trvale zlepšia vyhliadky“ domácich ekonomík a môžu spôsobiť, že „každá krajina na tom bude horšie“, uviedol hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas.

Nová prognóza MMF

Nová prognóza MMF bola zverejnená len niekoľko dní pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že zavedie clo vo výške 10 % na globálny dovoz, clo vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika, kým nepotlačia drogy a migrantov smerujúcich do USA, a clo vo výške 60 % na čínsky tovar. „Zintenzívnenie protekcionistických politík, napríklad v podobe novej vlny ciel, by mohlo vystupňovať obchodné napätie, znížiť investície, obmedziť efektívnosť trhu, narušiť obchodné toky a opätovne aj dodávateľské reťazce,“ uviedol MMF s tým, že protekcionizmu by zrejme spomalil ekonomický rast v krátkodobom aj strednodobom horizonte.

MMF aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov v tomto roku o 2,7 % a v roku 2026 o 2,1 % po expanzii o 2,8 % v roku 2024. Fond z dôvodu pozitívneho vývoja na trhu práce a zrýchlenia sa investícií zlepšil svoju predpoveď pre tento rok v porovnaní s októbrom o pol percentuálneho bodu.

Tempo rastu eurozóny sa bude postupne zrýchľovať

Tempo rastu eurozóny sa síce bude postupne zrýchľovať, ale výrazne zaostane za USA. Podľa aktuálnej prognózy jej ekonomika v tomto roku expanduje o 1 % (v októbri: +1,2 %) a v budúcom roku o 1,4 % (+1,5 %) po +0,8 % vlani. Pre slabší vývoj vo výrobnom sektore a zvýšenie politickej neistoty MMF v porovnaní s októbrom zhoršil svoje prognózy o 0,2; respektíve 0,1 percentuálneho bodu.

Nemecko zrejme čaká mierne zotavenie po poklese HDP o 0,2 % v minulom roku. Tento rok by najväčšia európska ekonomika mala vzrásť o 0,3 % a v roku 2026 o 1,1 %. Francúzsky HDP podľa MMF stúpne o 0,8 %, respektíve 1,1 % po +1,1 % v roku 2024. MMF očakáva, že tempo rastu čínskej ekonomiky bude pokračovať v spomaľovaní. V tomto roku prognózuje expanziu o 4,6 % a v budúcom roku o 4,5 % po +4,8 % v minulom roku.

Gourinchas pre agentúru Reuters uviedol, že v súvislosti s budúcou politikou USA jednoznačne existuje „obrovská neistota“, ktorá už ovplyvňuje globálne trhy. MMF si však musí na jej konkrétne obrysy počkať, aby mohol vyvodiť jasnejšie závery. Rastúca dôvera a pozitívny sentiment v USA by mohli zvýšiť dopyt a podporiť krátkodobý rast, ale nadmerná deregulácia najmä vo finančnom sektore by mohla v dlhodobom horizonte spôsobiť, že najväčšiu svetovú ekonomiku by po boome čakal následný prudký prepad, čo by malo negatívny vplyv aj na zvyšok sveta.