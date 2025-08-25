Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!

Podpora rodín na Slovensku prostredníctvom daňového bonusu by sa mohla vrátiť na úrovne, ktoré platili ešte v minulom roku. Čiže by sa mala zvýšiť. Navrhuje to opozičné hnutie Slovensko, ktoré do parlamentu predložilo novelu zákona o dani z príjmov, ktorá by mala daňový bonus vrátiť na úrovne pred tohtoročným okresaním.
Od začiatku tohto roka začali v daňovom bonuse na deti platiť viaceré zmeny, ktoré priniesli rodinám nižšiu podporu. Skupina opozičných poslancov za hnutie Slovensko však do parlamentu predkladá novelu zákona o dani z príjmov, ktorou chce v záujme posilnenia podpory rodín zo strany štátu dosiahnuť návrat k právnej úprave daňového bonusu na dieťa, ktorá bola účinná do 31. decembra 2024.
„Daňový bonus predstavoval výraznú pomoc pre rodiny s deťmi počas finančných, hospodárskych a spoločenských kríz, ktoré boli spôsobené vírusom COVID-19 a neskôr vojenskou agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine. Podľa analýz práve daňový bonus pomohol rodinám s deťmi udržať si primeranú životnú úroveň počas kríz a zároveň podporil spotrebu týchto domácností, a tým aj ekonomiku,“ dodávajú poslanci hnutia.
Postupné zníženie daňového bonusu nastavila ešte vláda Igora Matoviča. Súčasná vláda však od začiatku tohto roka v rámci konsolidácie verejných financií presadila aj obmedzenie príjmu pri jeho uplatňovaní. „Súčasná vládna koalícia sa rozhodla zobrať daňový bonus aj rodinám s deťmi, kde rodičia majú podľa nich vysoký príjem, pričom sa vôbec nezohľadňuje počet nezaopatrených detí, ktoré títo rodičia vychovávajú, čo predstavuje zrejmú nespravodlivosť voči týmto rodinám, keďže ich výdavky sú násobne vyššie,“ upozorňuje hnutie Igora Matoviča.
Mal by sa daňový bonus vrátiť na predchádzajúce úrovne?
A čo všetko by sa malo v daňovom bonuse podľa opozičného návrhu zmeniť? V praxi by sa malo na základe novely zákona o dani z príjmov:
- predĺžiť obdobie vyššieho daňového bonusu na dieťa namiesto doterajších 15 rokov na 18 rokov a zvýšiť sumu zo súčasných 100 eur na 140 eur,
- zrušiť súčasné vekové obmedzenie 18 rokov, odkedy sa daňový bonus prestáva vyplácať,
- umožniť uplatnenie daňového bonusu pre deti vo veku od 18 rokov do 25 rokov sústavne sa pripravujúce na povolanie,
- vypustiť krátenie výšky daňového bonusu z dôvodu výšky príjmu, keďže ide o neodôvodnený zásah do nároku na daňový bonus bez ohľadu na počet vyživovaných detí.
V súčasnosti je výška daňového bonusu 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku a nedovŕšilo 18 rokov veku. V prípade detí do 15 rokov si môžu rodičia uplatniť daňový bonus 100 mesačne. Podľa opozičného návrhu by deti nad 18 rokov mali mať od začiatku budúceho roka opäť nárok na bonus 50 eur a mladšie deti, čiže do 18 rokov, nárok na daňový bonus vo výške 140 eur.
O tom, či sa tieto zmeny dostanú aj do praxe, tak rozhodnú poslanci parlamentu. O novele zákona o dani z príjmov by mali rokovať v prvom čítaní na schôdzi, ktorá začína 9. septembra.