Matky čaká zvýšenie dôchodkov: Pozrite si, o koľko si po ich prepočítaní prilepšia! (video)

Dlhšie avizované zmeny vo výpočte dôchodkov pre rodičov sa už pripravujú na zavedenie do praxe. Rezort práce už pracuje na príslušnej novele, na základe ktorej by sa dôchodky rodičov mali prepočítať tak, že sa im roky strávené starostlivosťou o deti budú počítať, ako keby boli v práci. Minister práce aktuálne prezradil, o koľko by si rodičia po prepočítaní dôchodkov mohli prilepšiť.

Minister práce, sociálny vecí a rodiny Erik Tomáš na stredajšej tlačovej besede predstavil tézy pripravených zmien v dôchodkoch hlavne matiek. Rezort totiž podľa jeho slov ešte len začína legislatívny proces k novele zákona o sociálnom poistení. Tá by mala definitívne odstrániť diskrimináciu matiek senioriek.

Výška vymeriavacieho základu, z ktorého štát platí poistné počas starostlivosti o deti, zodpovedá v súčasnosti 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Po novom sa bude podľa ministra práce postupovať tak, že sa zoberú zárobky pred a po období starostlivosti o dieťa, spriemerujú sa a odvody sa budú akceptovať za toto obdobie v tejto priemernej výške. Na matky či otcov sa bude pozerať tak, ako keby počas starostlivosti o deti pracovali.

Dôchodky sa tak podľa nových pravidiel vo väčšine prípadov seniorkám zvýšia. V zákone však bude podľa ministra práce aj poistka, ktorá zabezpečí, že nikto zo seniorov na zmeny nemôže doplatiť. Po novom sa budú prepočítavať starobné, predčasné a invalidné dôchodky.

A ako konkrétne by si mali dôchodcovia prilepšiť? Podľa odhadov sa táto zmena pozitívne dotkne zhruba 500-tisíc hlavne dôchodkýň. V priemere by si mali starší seniori ročne prilepšiť o 180 až 200 eur a čím viac detí majú, tým tá suma bude vyššia. Pri súčasných dôchodcoch by mal byť pozitívny dopad zhruba 300 eur ročne.

Všetky tieto zmeny by po prijatí potrebnej legislatívy mali byť účinné od začiatku roka 2026. Aj keď bude Sociálna poisťovňa potrebovať na prepočítanie všetkých dôchodkov aj niekoľko rokov, všetky peniaze budú seniorom vyplatené aj spätne od začiatku roka 2026.

Nový výpočet dôchodkov sa odzrkadlí aj v nárokoch na štátnu kasu. Trvalý ročný dopad na Sociálnu poisťovňu mal byť podľa slov ministra práce okolo 40 až 50 miliónov eur, čiže dôchodkový systém to podľa ministra práce zvládne.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už predložilo do pripomienkového konania predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť, aby skutočnosť, že sa fyzická osoba po narodení dieťaťa starala o dieťa, a preto nevykonávala zárobkovú činnosť, nemala negatívny vplyv na sumu dôchodku.

Do prípravy príslušnej novely zákona o sociálnom poistení sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania. Pripomienkové konanie k samotnej novele by sa podľa zámerov rezortu práce malo začať v júli tohto roka.