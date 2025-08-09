Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!

Rast miezd v Európe pokračuje, no jeho dynamika sa výrazne líši podľa krajiny aj odvetvia. Na Slovensku dokonca evidujeme najpomalší rast miezd od konca roka 2023.
Podľa údajov globálnej platformy Indeed, ktoré spracoval portál Euronews, v máji 2025 rástli nominálne mzdy najrýchlejšie vo Veľkej Británii (+5,5 %), Holandsku (+5,3 %), Nemecku (+3,8 %) a Francúzsku (+1,9 %). Po zohľadnení inflácie to znamená reálny rast 2,3 % v UK, 1,8 % v Holandsku, 1,6 % v Nemecku a 1,1 % vo Francúzsku.
Najvýraznejší nárast reálnych miezd zaznamenali právne profesie – v Nemecku o 5,7 % a vo Veľkej Británii o 4,3 %. Podľa Indeed zarábajú právnici v priemere 71 274 eur ročne v Nemecku a 53 420 libier (61 900 eur) v UK. V Londýne je to ešte viac – priemer presahuje 70 000 libier (81 670 eur).
V Holandsku vedú upratovacie a hygienické služby s rastom o 4 % a v tesnom závese je verejná bezpečnosť (+3,9 %). Vo Francúzsku si najviac polepšil manažment a sektor bezpečnosti, zhodne o 2 %.
Prečo si tieto štyri krajiny vedú najlepšie?
Veľká Británia vyniká najvyšším rastom miezd, ktorý je výsledkom viacerých faktorov. Zvýšenie minimálnej mzdy vyvolalo tlak na plošné zvyšovanie platov a nižšia migrácia spolu s vysokou neaktivitou na trhu práce núti zamestnávateľov zvyšovať mzdy, aby si udržali zamestnancov.
Top rastúce odvetvia v UK:
- právo (+4,3 %),
- maloobchod (+3,3 %),
- výroba (+3,2 %),
- skladovanie a logistika (+3,1 %),
- zákaznícke služby (+3 %).
Zdravotníctvo a starostlivosť rástli len mierne, okolo 2 %. IT sektor je naopak v útlme – mzdy v softvérovom vývoji klesli o 2,2 %.
Nemecký rast miezd poháňajú viacročné kolektívne dohody odborov, ktoré stále vplývajú na štatistiky. Okrem práva (+5,7 %) si výrazne polepšili aj výroba a zdravotnícki technici (+4,1 %). V IT podpore a softvérovom vývoji však mzdy klesli – o 6,4 % a 4,2 %. Tento pokles odráža spomalenie sektora, ktorého rast v predchádzajúcich rokoch prudko zrýchlil.
Zaznamenali ste v poslednom roku zvýšenie vašej reálnej mzdy?
Francúzsko ukazuje najmenšie rozdiely medzi sektormi. Všetky veľké odvetvia sa pohybujú medzi 0,5 % a 1,5 %. Najviac rástli manažment a bezpečnosť (+2 %), tesne za nimi sú technická dokumentácia (+1,9 %) a ľudské zdroje (+1,8 %). Príčinou je indexácia minimálnej mzdy na infláciu, ktorá sa po prudkých nárastoch v rokoch 2022 – 2023 stabilizovala.
Čo sa týka Holandska, tam dominujú upratovacie služby (+4 %), verejná bezpečnosť (+3,9 %), financie (+3,4 %) a stavebníctvo (+3 %). Negatívnym trendom je pokles v zdravotníckych profesiách, vrátane lekárov (-0,6 %) a opatrovateľských služieb (-0,3 %).
Aké sú platy na Slovensku?
Ako uvádza Štatistický úrad SR, priemerná nominálna mzda zamestnanca na Slovensku dosiahla v 1. štvrťroku 2025 1 518 eur, čo je medziročne viac o 4,9 %. Po očistení o infláciu však reálny rast dosiahol len 1 %, čo je najpomalší rast od konca roka 2023. Dôvodom je zvyšujúca sa inflácia, ktorá spomaľuje skutočné zvyšovanie kúpnej sily.
Podľa údajov Štatistického úradu za máj 2025 vzrástli nominálne mzdy medziročne vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Najviac si polepšili zamestnanci v reštauráciách a pohostinstvách (+11,2 %). Dvojciferné tempo rastu platov evidovali aj v informáciách vrátane komunikácie. Na druhej strane najpomalší nárast zaznamenali trhové služby (len +0,4 %).
Po očistení o infláciu sa reálne platy zvýšili v 8 z 10 odvetví. Najvýraznejší rast reálnych zárobkov bol opäť v reštauráciách a pohostinstvách (+6 % a viac). Rovnaký nárast zaznamenali aj v informačných technológiách a komunikácii. Naopak, reálny pokles miezd sa týkaj priemyslu (-0,4 %) a vybraných trhových služieb (-3,6 %).
Aj keď platy rástli, počty zamestnancov sa znižujú. Májový vývoj teda ukazuje, že slovenská ekonomika je v štádiu prechodu. Mzdy stále rastú, ale často už bez adekvátneho rastu zamestnanosti. Niektoré odvetvia si výrazne polepšili, iné čelili poklesu reálnych zárobkov aj pracovných miest. Na trhu práce teda naďalej pretrváva nerovnomerný vývoj, ktorý sa oplatí sledovať.