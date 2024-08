Máte plné zuby vašej banky? Vďaka chystanej novinke by sa mohol presun účtu výrazne zjednodušiť!

Foto: freepik.com/freepik

Chceli by ste zmeniť banku a začať využívať služby konkurencie napríklad aj pre výhodnejšie služby? Celý proces presunu účtu do inej banky by sa mohol výrazne zjednodušiť a klienti by ho mohli absolvovať aj bez nutnosti navštíviť bankovú pobočku. Počíta s tým pripravená novela zákona o dohľade nad finančným trhom.

Presun účtu do inej banky je možný už v súčasnosti. No je k tomu potrebné vyplniť žiadosť, a to buď jednoduchú alebo rozšírenú. Zároveň je potrebné sa rozhodnúť, či chcete preniesť účet úplne aj so všetkými financiami, trvalými príkazmi a inkasom a pôvodný účet zrušíte, alebo prenesiete iba časť služieb. Ako dodáva Národná banka Slovenska, žiadosť môžete podať písomne alebo elektronicky, v oboch prípadoch je však potrebný podpis.

Celý tento proces by sa však už čoskoro mal zjednodušiť a zmeniť banku by malo byť možné aj online, bez nutnosti návštevy pobočky. Počíta s tým novela zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorú pripravilo ministerstvo financií a predložilo na rokovanie vlády. Celá elektronizácia procesu bude mať podľa rezortu pozitívny vplyv na spotrebiteľov. A to tých, ktorí si budú chcieť elektronicky preniesť bankový účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

Klienti tak budú mať možnosť vybaviť presun platobného účtu rýchlejšie v elektronickej podobe, čoho následkom bude podľa rezortu financií aj časová úspora na strane klienta. „Pri elektronickom presune platobného účtu bude mať klient prostredníctvom elektronického bankovníctva možnosť sledovať, v akom stave sa jeho žiadosť nachádza a poskytovateľ platobných služieb bude mať možnosť komunikovať s klientom rýchlejším a efektívnejším spôsobom,“ dodáva ministerstvo. Odhliadnuc od elektronizácie celého procesu presunu platobného účtu, poskytovatelia platobných služieb budú však aj naďalej túto službu poskytovať priamo vo svojich obchodných miestach.

Na novinku si budeme musieť ešte chvíľu počkať

Účinnosť tejto časti spomínanej novely je naplánovaná od 1. júla 2025, čiže odvtedy by táto novinka mala vstúpiť do praxe. Vyžiada si to však aj úpravu bankových systémov a dodatočné jednorazové náklady na strane bánk.

Ministerstvo financií predpokladá, že túto novinku nezavedú všetky subjekty na trhu, ktorých by sa mohla týkať. „Zriadenie procesu elektronického presunu účtu nebude pre poskytovateľov platobných služieb povinné, subjekty túto možnosť môžu a nemusia využiť, pričom sa nepredpokladá, že možnosť využije všetkých 33 subjektov. Odhad nepriamych finančných nákladov je približne 10 000 eur pri menšej banke a 50 000 až 120 000 eur pri väčšej banke, pričom ide o jednorazový náklad na prispôsobenie informačných systémov dotknutých subjektov na to, aby bolo možné vykonať presun účtu plne elektronicky a nie len v listinnej podobe,“ dodáva ministerstvo.

Banky môžu čakať aj úspory

Banky však môžu očakávať aj zníženie nepriamych finančných nákladov a zníženie administratívnej záťaže v oblasti evidencie a vedenia dokumentácie v papierovej podobe a časového nákladu schvaľovacieho procesu. „Pokles nepriamych finančných nákladov sa predpokladá z dôvodu eliminácie ľudských chýb, zvýšenia efektívnosti v dôsledku bezpapierovej a plne alebo čiastočne automatizovanému procesu spracovania, úspor na materiáloch a nákladov na skladové priestory,“ vymenúva rezort financií.

Cieľom celej pripravenej novely je v prvom rade implementácia niektorých ustanovení eurosmernice označovanej aj skratkou DORA. Hoci je toto nariadenie podľa ministerstva financií priamo účinné, návrh zákona obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. „Tento návrh je súčasťou balíka opatrení, ktorých cieľom je ďalej umožniť a podporiť potenciál digitálnych financií v oblasti inovácií a hospodárskej súťaže a zároveň zmierniť príslušné riziká kybernetických útokov posilnením digitálnej prevádzkovej odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu,“ dodáva ministerstvo financií.