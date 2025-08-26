Máte doma moderné spotrebiče? Poisťovňa varuje pred podpoistením a radí, ako sa vyhnúť stratám

Moderné domácnosti prinášajú nové riziká, na ktoré je potrebné myslieť aj pri poistení. Sú plné elektroniky a technológií, ktorých reálna hodnota často presahuje dojednanú poistnú sumu na krytie škôd, ktorú človek uzavrel v minulosti pri kúpe domu či bytu. Upozornila na to poisťovňa Union.
Poukázala na evidované vysoké škody, ktoré môžu spôsobiť pokazené robotické spotrebiče. Ako príklad uviedla robotické vysávače, ktoré pri nabíjaní vzbĺkli a oheň sa rozšíril aj na zvyšok domácnosti.
„Škoda na nehnuteľnosti bola približne 10.000 eur, čo sme aj vyplatili. Bohužiaľ, klient mal na poistenie domácnosti nastavenú nízku poistnú sumu, a tak aj za zhorený osobný majetok sme mohli vyplatiť len ďalších 10.000 eur, hoci jeho hodnota bola výrazne vyššia,“ priblížil manažér likvidácie poistných udalosti v Unione Tomáš Žitňanský.
Takéto prípady podľa neho ukazujú, aké dôležité je nielen dodržiavať bezpečnostné pokyny pri používaní a nabíjaní zariadení, ale aj správne nastaviť poistné sumy. Poisťovňa preto radí, aby si ľudia svoje poistné zmluvy pravidelne kontrolovali a upravovali podľa reálnej hodnoty nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je myslieť aj na nové technológie, ktoré v domácnostiach pribúdajú a zvyšujú ich hodnotu.
„Chceme klientov upozorniť, aby si poistné zmluvy pravidelne aktualizovali podľa reálnej hodnoty nehnuteľnosti a domácnosti. Len tak sa dá predísť sklamaniu v prípade väčšej škody,“ doplnila hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.